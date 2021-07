Voici une cargaison d’affiches de personnages de Dune pour égayer votre journée

Ce matin a apporté une flopée de nouvelles affiches de personnages pour Denis Villenueve’s Dune alors que nous attendons avec impatience l’arrivée prochaine de la nouvelle bande-annonce.

Warner Bros donne un coup de pied au Dune marketing à nouveau à mesure que nous nous rapprochons de la sortie du film en octobre. Plus tard cette semaine, certains cinémas IMAX organisent des projections spéciales de certains Dune images, ainsi que la toute nouvelle bande-annonce (qui sera également en ligne). En attendant cela, cependant, nous avons tout un tas d’affiches de personnages à « oooh » et « ahhh » à propos de :

Ouais, je comprends parfaitement que ce sont des affiches de personnages assez basiques… Je m’en fiche. Ils ont mon battage médiatique à plein régime et c’est génial de voir ces personnages prendre vie. Ils ont tous fière allure et le baron Harkonnen de Skarsgard me donne des frissons. J’ai hâte de voir ce film.

Dune sortira en salles le 22 octobre 2021.