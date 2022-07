Voici une autre pilule d’un Motorola RAZR 2022 qui vise haut

Motorola anticipe déjà son RAZR 2022 pliable, qui sera présenté en août pour devenir le meilleur _clamshell_ flexible du marché.

Cet été a commencé avec enthousiasme Motorolaqui nous a déjà appris le tant attendu Frontière sous la forme du Moto X30 Pro et a également mis à jour sa gamme la plus vendue avec un Moto G32 prometteur doté d’un rapport prix/performance presque incomparable.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui nous sommes venus ici pour vous parler du smartphone star de Motorola pour ce 2022et c’est que la firme nord-américaine maintenant aux racines chinoises veut nous présenter le meilleur type de pliage coquille de palourde de l’industrie, et est sur la bonne voie avec un Motorola RAZR 2022 que d’après ce qui a été vu a de bonnes références pour faire le sorpasso au Galaxy Z Flip4.

En fait, nous l’avions déjà vu filtré en vidéo, et nous savions même que Motorola allait nous surprendre avec un prix bien plus attractif, même si le meilleur est dans un matériel qui pariera, cette fois oui, pour les meilleures performances du marché mobile actuel, ce dont le RAZR 2022 avait besoin s’il voulait concurrencer les options Samsung.

De plus, nous savons maintenant que Motorola prévoit de le présenter dans quelques jours seulement, le 2 aoûtalors évidemment toute la machinerie médiatique a été mise en branle pour anticiper, encore plus, tout ce qu’elle va nous offrir Le téléphone le plus emblématique de Motorola à nouveau réinventé.

Le prix du Motorola RAZR 3 va nous remonter le moral

Les compagnons de GSMArena ont été les premiers à se faire l’écho de l’image taquin que Motorola a publié sur Weibo pour annoncer la présentation du RAZR 2022, et de cette image nous pouvons extraire cela en effet la conception RAZR divulguée était réelleavec ses deux caméras et une Écran externe plus grand avec plus de fonctionnalités pour lui donner un sens.

Cet aperçu informatif nous donne un aperçu options de visionneuse de caméra, nouveaux widgets, un lecteur multimédia beaucoup plus capable et plus de nouveautés, suggérant en outre que cet écran sera au niveau de l’écran principal nous assumons la technologie, le taux de rafraîchissement et l’expérience.

De plus, Motorola a posté sur les réseaux sociaux chinois une autre vidéo taquin pour réchauffer l’environnementvidéo qui a déjà été téléchargée sur YouTube et que nous vous laissons ici pour que vous puissiez faire connaissance les détails de conception d’un smartphone vraiment attrayant à la vue:

Quant au matériel, eh bien, un peu plus que ce que nous savions déjà, même si nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour confirmer que le Moto RAZR 2022 (ou quel que soit son nom, certains parlent de RAZR 3), aura un Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 avec la nouvelle lithographie 4 nanomètres de TSMC, la meilleure de l’industrie.

Non seulement cela, et il devrait avoir un Écran interne de 6,7 pouces avec la technologie AMOLED flexible, Résolution FHD+ 1080p et taux de rafraîchissement de 120 hertz avec un trou pour la caméra interne. En outre, l’écran externe monterait jusqu’à 3 pouces améliorant également ses spécifications.

Quant à la mémoire, il devrait y avoir des options entre 6 et 12 Go de RAM avec entre 128 et 512 Go de stockagelaissant le pire pour une batterie qui n’atteindrait que 2 800 mAh dans une conception qui pénalise évidemment fortement sa capacité.

Le matériel n’aura pas de fissures par rapport à la coupe la plus « premium » du marché, ou oui, car un design aussi raffiné dans ce format conditionne grandement une batterie qui n’atteindra que 2 800 mAh, mettant les données d’une autonomie raisonnable en grande doute. .

La partie multimédia serait cette fois très prudente, avec Audio Hi-Res et appareils photo 50 et 13 mégapixels le module externe -OmniVision OV50A 50 MP avec ouverture f/1.8 et combinaison macro/ultra grand angle 13 MP- ainsi que un autre capteur interne OmniVision de 32 mégapixels.

Nous verrons si tout cela se confirme et que Motorola se hisse au plus haut niveau avec ce nouveau pliage, qui vous devrez également nous montrer les progrès avec cette charnière et le virage ennuyeux que tout le monde présente sauf OPPO et son Find N… Au moins ce RAZR 2022 s’annonce très compétitif !

Et ceci, les amis, est le nouveau Motorola RAZR pliable en vidéo

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂