Voici une autre brève scène cinématique des Gardiens de la Galaxie de Marvel

Roommates - Papier peint Panoramique Surestrip (pose sans colle) Heros Marvel 320X182 CM

Papier peint Panorama Heros Marvel Qualité SureStrip Made in USA Systeme de pose revolutionnaire A l'eau sans colle. Amovible à la main sans déchirures. Licence Officielle Marvel : Avenges, Les Gardiens de la Galaxie et Spider-man enfin réunis ! Devan les forces du mal, ils répondent présents et invitent votre garcon à se joindre à eux ! Grâce à ce magnifique papier peint Equipe Avengers faites plaisir à votre petit super-héros ! Idéal pour décorer la chambre de garçon, ce papier peint aura un effet garanti sur la déco chambre de votre enfant ! Qu'est ce que le papier peint revolutionnaire SureStrip ? Jamais la pose d'un papier peint n'aura été auss facile ! Il suffit d'humidifier à l'eau le dos des lés et vous les poser directement sur le mur. Chaque bande est pré-encollé et la colle s'active au contact de l'eau. Retirer le papier peint du mur est encore plus facile ! Il n'y à qu'a retirer un coin et il se détache tout seul et d'un seul tenant. Papier peint Heros Marvel - Dimensions