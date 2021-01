Voici un premier regard effrayant sur la série «  Alien  » nouvellement ressuscitée de Marvel Comics

L’univers « Alien » a été étrangement dépourvu de cris ces derniers temps alors que Disney absorbe la célèbre franchise dans son empire après avoir acheté la propriété intellectuelle « Alien » dans le cadre de leur fusion avec 20th Century Fox l’année dernière. Disney a fait allusion à un éventuel redémarrage de la franchise cinématographique, avec des plans pour au moins une série télévisée confirmés le mois dernier.

Mais juste au moment où vous pensiez que les xénomorphes s’étiraient la mâchoire et faisaient couler du sang acide sur les ponts de vaisseaux spatiaux condamnés pour la dernière fois, des plans pour une série de bandes dessinées « Alien » nouvellement ressuscitées viennent d’éclore. Marvel Comics , dont la société mère est Disney.

Comme récemment annoncé by Marvel, un essaim de toutes nouvelles bandes dessinées « Alien » se dirige vers notre galaxie à partir de mars 2021 avec « Alien # 1 », une série phare écrite par Phillip Kennedy Johnson (« Marvel Zombies: Resurrection ») avec des illustrations de Salvador Larroca (« Docteur Doom »).

Horreur « extraterrestre »: 9 Xénomorphes terrifiants des films « Alien »

Découvrez la redoutable première couverture de « Alien # 1 » par InHyuk Lee!

(Crédit d’image: Marvel Comics)

Conçu comme un véhicule pour étendre la portée de l’héritage « Alien » qui a éclaté pour la première fois dans le film fondateur de 1979 du réalisateur Ridley Scott, « Alien # 1 » présentera des personnages nouveaux et classiques de la Terre et d’ailleurs. Cela semble avoir tous les ingrédients pour un point de départ parfait pour les fans hardcore et les nouveaux venus non initiés à ses horreurs viscérales de science-fiction.

La nouvelle intrigue met en scène un féroce mercenaire Weyland-Yutani nommé Gabriel Cruz alors qu’il se heurte à une race mortelle de xénomorphe avec la survie de son enfant en jeu.

« En tant que lecteur et fan, j’étais aussi excité que quiconque quand j’ai entendu que la franchise arrivait à Marvel, et quand ils m’ont demandé d’écrire le lancement, j’ai été abasourdi. Je m’entraîne toute ma vie pour ce concert sans le sachant », a déclaré Johnson dans un communiqué de presse officiel . « Depuis que j’ai vu » Alien « de Ridley Scott à un âge trop jeune, j’ai été OBSESSÉ par le xénomorphe, la représentation la plus emblématique de la terreur sur film. »

L’artiste Salvador Larroca considère ce concert comme un rêve devenu réalité et est reconnaissant de faire partie de cette nouvelle série « Alien ».

« J’ai dévoré toutes les histoires d ‘ » Alien « que je pouvais dans tous les supports disponibles et j’ai passé de nombreuses heures au fond d’une salle de classe à esquisser des idées sur ce qui s’est passé avant, après et entre les chapitres que nous avons pu voir, » Larroca ajoute . « Maintenant, j’ai l’opportunité de donner vie à mes cauchemars préférés. Et avec mes amis incroyablement talentueux chez Marvel et certains des plus grands artistes de la bande dessinée qui racontent ces histoires avec moi, je peux vous promettre: nos cauchemars seront les vôtres. »

Surveillez l’invasion des magasins de bandes dessinées « Alien # 1 » de Marvel Comics en mars 2021.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.