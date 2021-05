Voici un premier aperçu du prochain «  Star Wars: Hyperspace Lounge  » de Disney Cruise Line

Dans l’espoir de faire sensation sur le marché des croisières de luxe et de rendre les fans assoiffés de «Star Wars» désireux de monter à bord, le prochain paquebot de Disney nommé Disney Wish est entièrement équipé d’un superbe bar sur le thème de «Star Wars» réservé aux adultes appelé le «Salon Hyperspace».

Disney Cruise Lines a publié les premières images conceptuelles de son nouveau navire étincelant et de son bar haut de gamme la semaine dernière et les images promotionnelles alléchantes ont enthousiasmé les admirateurs de cette galaxie de loin, très loin pour le voyage inaugural du grand bateau à l’été 2022.

Dans une interview avec StarWars.com , Danny Handke, directeur créatif principal de Disney Imagineering, a expliqué leurs objectifs en créant une expérience immersive «Star Wars» pour les adultes.

«Nous avons toujours parlé du fait que les enfants peuvent s’immerger dans Star Wars», dit Handke . «Mais en tant qu’adulte et parent, je suis jaloux de ne pas avoir mon propre espace sur le navire où je peux me plonger dans ‘Star Wars’, car ‘Star Wars’ est multi-générationnel. Nous avons donc lancé l’idée, « Et si nous faisions un salon réservé aux adultes la nuit? Cela devient un terrain de jeu pour adultes pour le monde de » Star Wars « . » Et tout le monde a adoré cette idée. «

Alors que les invités sirotent un assortiment de cocktails de science-fiction de Tatooine, Mustafar, Endor et Batuu à l’intérieur d’un vaisseau spatial fictif « Star Wars », ils traverseront l’espace et le temps grâce à une fenêtre spéciale à sept panneaux offrant des scènes cosmiques grand écran.

Le navire de croisière Disney Wish accueillera le nouveau Star Wars: Hyperspace Lounge. (Crédit d’image: Disney Cruise Lines / Disney Parks)

« Les effets visuels sont tout nouveaux pour le Disney Wish », Handke ajoute . « Nous avons travaillé avec ILM. Chaque séquence est presque comme un mini-scénario qui se déroule. Vous verrez des navires emblématiques, vous verrez des choses vraiment cool se produire. ILM ajoute tellement de plaisir pour les yeux et ils l’amènent à un tout autre niveau. pour nous, ce qui est tellement génial. Ils travaillent dans toutes sortes d’oeufs de Pâques et de petits détails. «

Handke a admis qu’Endor était sa destination préférée dans la simulation de yacht spatial.

« Vous voyez la lune de la forêt de ‘Return of the Jedi’ et Kef Bir, la lune d’eau de ‘The Rise of Skywalker’, » il a dit . « Quand nous avons conçu cette scène, nous parlions de » Que devrait-il être? Voyons-nous des débris de l’Étoile de la Mort? Faisons l’ère du Premier Ordre pour cela. » J’ai donc demandé au Story Group et à l’ILM: «Pourrions-nous faire un peu de« Star Wars »? Que se passe-t-il si nous avons des croiseurs de la Résistance et que le Premier Ordre arrive? Pouvons-nous faire une petite bataille? Ils ont dit: « Vous pouvez faire une petite escarmouche. Pas une bataille à fond, mais une escarmouche. » Et donc nous avons mis en scène cette scène d’escarmouche vraiment cool, où la Résistance et le Premier Ordre se battent. Vous obtenez le feu laser, vous obtenez l’explosion du chasseur TIE, puis à la toute fin, nous avons ces trois ailes en X qui viennent en face de notre écran et protégez-nous. Je suis tellement excité à ce sujet. «

Le Disney Wish et son «Star Wars: Hyperspace Lounge» aux accents dorés ont mis les voiles en 2022.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.