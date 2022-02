Voici un premier aperçu de Viola Davis dans The Woman King

TriStar Pictures a publié les deux nouvelles photos de premier regard de La femme roi avec Viola Davis et Thuso Mbedu. Réalisé par Gina Prince-Bythewood (La vieille garde, au-delà des lumières), le film s’inspire d’événements réels qui se sont déroulés dans le royaume du Dahomey, l’un des États les plus puissants d’Afrique aux 18e et 19e siècles. Le film raconte l’histoire de Nanisca (Viola Davis), générale de l’unité militaire entièrement féminine, les Amazones du Dahomey, et de Nawi (Thuso Mbedu), une recrue ambitieuse, qui ont combattu ensemble des ennemis qui ont violé leur honneur, réduit leur peuple en esclavage et menacé de détruire tout ce pour quoi ils ont vécu; Le film retrace les dernières années des Amazones du Dahomey.

La femme roi met également en vedette Lashana Lynch, John Boyega, Adrienne Warren, Sheila Atim, Jayme Lawson et Hero Fiennes Tiffin. Prince-Bythewood a écrit la version finale du scénario avec Dana Stevens, qui a également écrit le scénario original. Le film est produit par Cathy Schulman, Maria Bello et Julius Tennon, le mari de Davis. Davis devrait également produire le film. eOne a cofinancé et gère la distribution au Royaume-Uni et au Canada, Tristar diffusant le film dans tous les autres territoires. Le film a été initialement éclairé après le succès de Panthère noire. Le tournage a commencé en novembre 2021 en Afrique du Sud et après cela, il y a eu peu de mises à jour sur le film jusqu’à la sortie de ces images.

Viola Davis est une féroce générale africaine





Photos de Tri Star

Les nouvelles images montrent Davis dans le rôle de Nanisca, prête au combat avec une épée levée en l’air avec ses troupes. Dans une autre image, elle mène un groupe de soldats vers la bataille, garantissant une scène intense. En plus de l’histoire, le film servira à mettre en lumière un morceau d’histoire qui a été ignoré en raison d’années de récits colonialistes et blanchis à la chaux. Les nouvelles images donnent un aperçu d’un film qui donne vie à un morceau d’histoire et d’aventure passionnant qui a été ignoré. Les images ont également été publiées le premier jour du Mois de l’histoire des Noirs.





Dans un tweetDavis a partagé son enthousiasme en partageant les images tout en déclarant : « Je suis profondément honorée et excitée de donner vie à cette incroyable histoire de ces guerrières badass. Préparez-vous pour THE WOMAN KING, exclusivement dans les salles de cinéma cet automne !! »

Il n’y a pas encore de bande-annonce, mais la prémisse, le casting et les premières photos suffisent pour susciter l’excitation. Le film sortira en salles le 16 septembre 2022.





