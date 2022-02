Voici un premier aperçu de Cillian Murphy dans le rôle d’Oppenheimer dans le prochain biopic de Christopher Nolan

Universal Pictures a publié notre premier regard sur Peaky Blinders et Batman commence star Cillian Murphy en tant que physicien théoricien et « père de la bombe atomique », J. Robert Oppenheimer dans le prochain biopic du réalisateur Christopher Nolan. Écrit et réalisé par Christopher Nolan, Oppenheimer verra Murphy diriger le projet, le film devant explorer le rôle d’Oppenheimer dans le projet Manhattan.

Dans l’image, publiée par Universal Pictures via Variety, Cillian Murphy capture parfaitement la présence brisée de l’homme qui serait changé par sa propre invention qui changerait le monde. En noir et blanc, Murphy a l’air d’un scientifique fracturé, et il est facile d’imaginer son prochain être « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ».

Oppenheimer de Christopher Nolan verra le réalisateur séminal s’éloigner de Warner Bros. pour la première fois, Universal Pictures ayant remporté ce qui était sûrement une guerre d’enchères dramatique pour Oppenheimer. Le projet sera basé sur le livre lauréat du prix Pulitzer 2005 « American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer » de Kai Bird et feu Martin J. Sherwi, mais devrait aborder l’histoire d’Oppenheimer avec l’habituel Christopher Nolan éclater.

« La différence avec celui-ci, c’est que l’histoire est là, tout le monde sait ce qui s’est passé. Mais Chris le raconte d’une manière différente, comme on peut s’y attendre avec Chris », a précédemment taquiné Cillian Murphy. « C’est tout ce que je peux dire. Est-ce concentré sur une période particulière de sa vie ? Le projet Manhattan, peut-être ? Je ne vais pas dire. Ils me tueraient, ils sont si stricts ! »

Murphy a collaboré avec Christopher Nolan à plusieurs reprises tout au long de sa carrière, mais Oppenheimer sera la première fois qu’il prendra les devants. Après des rôles de soutien dans les goûts de 2005 Batman commence et les suites Le Chevalier Noir et Le chevalier noir se lèveainsi que des pièces dans les deux Création et le drame de la Seconde Guerre mondiale DunkerqueMurphy est ravi d’être enfin au premier plan d’un film de Christopher Nolan.

« C’est la première fois qu’il me donne le rôle principal, ce qui me choque encore un peu, mais je suis ravi. C’est un rôle énorme et beaucoup de travail », a déclaré l’acteur. « Mais à mon avis, vous travaillez avec l’un des plus grands réalisateurs vivants, vous êtes donc entre de bonnes mains. »

Oppenheimer a amassé un casting de soutien stellaire





Ceci étant un film de Nolan, le sommet de la liste A d’Hollywood s’est grimpé les uns sur les autres pour être impliqué, ce qui a donné l’un des castings de soutien les plus empilés de tous les temps. Aux côtés de Cillian Murphy, Oppenheimer met en vedette une cavalcade de noms reconnaissables, dont Emily Blunt comme Katherine Oppenheimer, Matt Damon comme Leslie Groves, Robert Downey Jr. comme Lewis Strauss et Florence Pugh comme Jean Tatlock, ainsi que Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich et Kenneth Branagh.





Oppenheimer devrait sortir en salles par Universal Pictures le 21 juillet 2023. Production le Oppenheimer devrait commencer au début de 2022, avec le plan de tourner sur des films grand format Imax 65 mm et 65 mm.





