Voici un meilleur aperçu du kit de développement bestial de la PS5

Il ne fait aucun doute que la version grand public de la PlayStation 5 est un monstre – une partie de notre discussion pré-version ici à Pousser les tours carrées s’est concentré sur la question de savoir s’il s’intégrerait dans nos centres de divertissement respectifs. Pensez à ce que les studios du monde entier doivent héberger plusieurs kits de développement, alors – cette chose est un monstre.

Vous vous souvenez peut-être, avant même l’annonce de la console de nouvelle génération, il y avait des rumeurs concernant le kit de développement – et des schémas de celui-ci ont finalement été divulgués en ligne. Mais maintenant, le système n’est plus un secret, vous pouvez être curieux de savoir à quoi il ressemble réellement dans la chair. Eh bien, c’est un poids lourd absolu pour les débutants, et rien de tel que l’unité de vente au détail.

À l’époque, le système de ventilation en forme de V sur le dessus du système était un gros point de conversation – beaucoup pensaient que la console grand public adopterait le même style de conception. Bien sûr, il convient de rappeler que les kits de développement ont tendance à avoir plus de puissance que le produit final, car ils doivent effectuer des tâches supplémentaires.

Il est également rare que les kits de développement ressemblent aux produits finaux, bien que la PS2 fût une exception à cet égard. Que pensez-vous du kit de développement de la PS5? Aimez-vous son apparence? Souhaitez-vous que Sony ait adapté ce design pour la version commerciale finale? Essayez de ne pas surchauffer dans la section commentaires ci-dessous.