Voici un crossover électrique intelligent basé en Chine

Exclusivement électrique et actuellement géré «en bas» par Daimler AG et Geely (Vous vous souvenez de la coentreprise 50-50?), Smart se prépare à lancer un petit et sans précédent croisement électrique.

La confirmation a été faite sur Linkedin par Daniel Lescow, vice-président des ventes mondiales de Smart, et confirme une nouvelle que nous avions déjà avancée depuis près d’un an.

Selon Daniel Lescow, cette croisement Le véhicule électrique de Smart sera « le nouvel alpha dans la jungle urbaine », avec le dirigeant de la marque disant: « Il sera exceptionnel, immédiatement reconnaissable comme un Smart, ultra-moderne, sophistiqué et avec des solutions de connectivité avancées ». Toujours selon Lescow, ce sera un cas où «1 + 1 donne beaucoup plus que 2!».

Ce que nous savons déjà

Pour l’instant, des informations à ce sujet croisement Les systèmes électriques intelligents sont encore rares. Les seules confirmations sont le fait qu’il existera, qu’il sera développé en chaussettes entre Mercedes et Geely et que, pour cette raison, il sera basé sur la nouvelle plateforme spécifique de Geely pour l’électricité, SEA (Sustainable Experience Architecture ).

Récemment dévoilée, cette plate-forme modulaire est déjà utilisée par les modèles Lynk & Co et devrait servir de base à un petit modèle Volvo – supposé être un crossover électrique positionné sous le XC40.

Développés afin d’obtenir cinq étoiles dans les tests de sécurité, les modèles basés sur cette plateforme peuvent offrir jusqu’à 644 km d’autonomie; être à traction avant, arrière ou à traction intégrale; et avoir jusqu’à trois moteurs électriques et un prolongateur d’autonomie (moteur à combustion).