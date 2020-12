Voici un biocarburant 100% durable pour la Formule 1

Véritable incubateur de nouvelles solutions pour l’industrie automobile, la Formule 1 est peut-être sur le point de nous apporter une solution capable de faire en sorte que les moteurs à combustion interne restent vivants (et pertinents) pendant un certain temps.

Dans le but d’atteindre la neutralité carbone en Formule 1 d’ici 2030, la FIA a décidé de développer un 100% biocarburant durable.

Si les premiers barils de ce nouveau carburant ont déjà été livrés aux constructeurs de moteurs de Formule 1 – Ferrari, Honda, Mercedes-AMG et Renault – pour des tests, on en sait peu sur ce biocarburant.

La seule information disponible est que ce carburant est « exclusivement raffiné à l’aide de biodéchets », ce qui ne se produit pas avec l’essence à indice d’octane élevé qui est actuellement utilisée dans la première catégorie du sport automobile.

Un objectif ambitieux

L’idée derrière ces premiers tests est qu’après avoir vu les résultats positifs de ces tests, les compagnies pétrolières qui fournissent du carburant pour la Formule 1 développent des biocarburants similaires.

Pour accélérer l’utilisation des biocarburants en Formule 1, dès la saison prochaine, toutes les équipes devront utiliser des carburants incorporant 10% de biocarburant.

A propos de cette mesure, Jean Todt, président de la FIA, a déclaré: « La FIA prend la responsabilité de conduire la course automobile et la mobilité vers un avenir bas carbone pour réduire les impacts environnementaux de notre activité et contribuer à une planète plus verte ».

Par ailleurs, l’ancien chef d’équipe comme Peugeot Sport ou Ferrari a déclaré: «En développant un carburant durable à base de biodéchets pour la F1, nous faisons un pas en avant. Avec le soutien des plus grandes entreprises énergétiques mondiales, nous pouvons combiner les meilleures performances technologiques et environnementales ».

Est-ce la solution pour maintenir les moteurs à combustion en vie? La Formule 1 reviendra-t-elle aux premières solutions qui pourront ensuite être appliquées aux voitures que nous conduisons? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.