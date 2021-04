Voici un aperçu du nouveau Battle Pass de Call of Duty: Black Ops Cold War

Si vous avez suivi Call of Duty: Warzone cette semaine, vous saurez que sa carte emblématique de Verdansk a fait peau neuve dans les années 80. Le jeu gratuit Battle Royale, ainsi que Call of Duty: Black Ops Cold War, ont également débloqué une toute nouvelle saison de contenu qui est désormais disponible dans les deux jeux. Il est titré par l’agent norvégien Wraith, que vous ne voudriez pas croiser dans une ruelle sombre.

Comme c’est toujours le cas avec ces Battle Passes, il existe 100 niveaux de contenu à débloquer, couvrant le camouflage, les skins, les autocollants et bien plus encore. Deux nouvelles armes incluent la mitraillette PPSH et le fusil de sniper suisse K31. Il y a absolument beaucoup à débloquer, alors, si vous êtes un habitué de Call of Duty. Allez-vous vous plonger dans la saison 3? Réapparaissez dans la section commentaires ci-dessous.