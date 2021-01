Voici un aperçu de Bloodstained: mise à jour du mode classique de Ritual Of The Night

Comme promis, Bloodstained: Ritual of the Night a bénéficié de deux ajouts gratuits aujourd’hui, et pour nous donner un meilleur aperçu du nouveau contenu, 505 Games a partagé une toute nouvelle bande-annonce pour le mode classique 8 bits.

Ce dernier DLC fait partie d’un flux régulier de contenu prévu pour le jeu tout au long de 2021; aux côtés du mode classique se trouve «Kingdom Crossover», une nouvelle carte basée sur le jeu de stratégie 2D à défilement horizontal, Kingdom Two Crowns.

Voici un bref aperçu de chaque nouvel ajout:

Classique Mode: Annoncé pendant SanglantLa campagne Kickstarter, le mode classique, envoie Miriam dans un monde esthétique 8 bits armé uniquement d’un fouet à l’épée. Miriam doit à nouveau entrer dans le château démoniaque pour affronter Gebel et survivre à cinq étapes déchirantes et à cinq sous-boss qui se dressent sur son chemin. À la fin du mode classique, les joueurs sont notés en fonction du temps, du score et du nombre de morts dans trois modes de difficulté – assurez-vous d’utiliser efficacement les mouvements spéciaux de Miriam, y compris le glissement, le recul et le backflip. Les utilisateurs peuvent activer le mode classique à partir de l’option MODES SUPPLÉMENTAIRES sur l’écran du menu principal.

Royaume Crossover: Les éditeurs Raw Fury et 505 Games se sont associés l’année dernière en transportant Sanglant: Rituel de la nuitles personnages bien-aimés de Miriam, Zangetsu, Gebel et Alfred Royaume: deux couronnes. Les deux éditeurs font à nouveau équipe, mais cette fois, apportant le monde de Royaume: deux couronnes dans Sanglant. Le contenu de Kingdom Crossover, qui porte bien son nom, comprend une nouvelle zone qui capture la belle esthétique moderne du pixel art de Royaume. Les joueurs rencontreront un nouveau boss, l’Archer Familiar Shard et pourront trouver un nouvel équipement: le Crown Head Gear, qui réduit les dégâts au prix de l’or.

Koji Igarashi, fondateur du développeur Artplay, déclare: « Nous restons déterminés à offrir à nos fans de nouvelles façons de découvrir Bloodstained, et notre collaboration avec Raw Fury au cours des deux dernières années a ouvert nos deux mondes. En plus de Kingdom: Two Crowns crossover, nous ouvrons également le mode Classique, une nouvelle expérience de jeu qui apportera une poussée de nostalgie dont beaucoup de nos fans raffolent. «

Avez-vous attendu que ce nouveau contenu soit publié? Faites-nous savoir si vous prévoyez de tout vérifier avec un commentaire ci-dessous.