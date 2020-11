Voici toutes les idoles du divertissement JYP nominées pour les «100 plus beaux visages» de 2020

Toutes vos idoles préférées de JYP Entertainment sont ici. Découvrez les nominés pour cette année TC Candler Listes des «100 plus beaux visages» et des «100 plus beaux visages»!

1. Jihyo (DEUX FOIS)

Jihyo est l’un des nombreux membres de TWICE nommés.

2. Hyunjin (enfants errants)

Hyunjin est l’un des deux seuls membres de Stray Kids nommés en 2020.

3. Yuna (ITZY)

Seuls deux membres d’ITZY se sont classés dans le top 100 en 2019, dont Yuna.

4. BamBam (GOT7)

Avec beaucoup d’autres dans GOT7, BamBam a reçu une nomination.

5. Young K (jour 6)

Young K est le seul membre du Jour 6 nommé.

6. Ryujin (ITZY)

Ryujin est un nominé pour la première fois.

7. Momo (DEUX FOIS)

Momo est également nominé pour 2020.

8. JB (GOT7)

Cette année, plus de membres de GOT7 ont été nommés, dont JB.

9. Chaeyoung (DEUX FOIS)

Il n’est pas surprenant que Chaeyoung ait été l’un des nombreux membres de TWICE choisis comme nominé.

10. Yeji (ITZY)

Yeji s’est classé n ° 86 dans la liste des plus beaux visages de 2019.

11. Felix (Enfants errants)

Auparavant, Felix était le seul membre de Stray Kids à se classer dans le top 100.

12. Nayeon (DEUX FOIS)

Les superbes graphismes de Nayeon lui valent une nomination pour 2020.

13. Jackson (GOT7)

Jackson était le membre le mieux placé de GOT7 l’année dernière à la 41e place.

14. Dahyun (DEUX FOIS)

Dahyun était l’un des cinq membres TWICE à se classer dans le top 100 l’année dernière.

15. Suzy (Mlle A)

En 2019, Suzy s’est classée 60e.

16. Mina (DEUX FOIS)

Auparavant, Mina se classait au n ° 91.

17. Marque (GOT7)

Mark était également l’un des membres de GOT7 qui a fait la liste l’année dernière et s’est classé n ° 90.

18. Lia (ITZY)

Lia a été nominée avec le reste d’ITZY.

19. Tzuyu (DEUX FOIS)

Tzuyu s’est classé n ° 1 des «100 plus beaux visages de 2019».

20. Jeongyeon (DEUX FOIS)

Jeongyeon a également remporté le titre de nominé.

21. Chaeryeong (ITZY)

Chaeryeong est également nominé pour la première fois.

22. Sana (DEUX FOIS)

L’année dernière, Sana s’est classée # 48.