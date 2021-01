Voici tout ce qu’il y a de nouveau dans la première saison de Sea Of Thieves – Nouveaux voyages, événements et corrections de bugs cruciaux

Mer des voleurs La première saison commence aujourd’hui et s’accompagne de nombreux changements, de nouveaux contenus et de nouvelles façons d’aborder votre vie de pirate sur Sea of ​​Thieves. Cet autre article détaille ce qu’il y a dans le Season Pass, mais pour cet article, je vais entrer dans les détails sur le type de nouveau contenu dans lequel vous pouvez plonger à partir d’aujourd’hui.

Tout d’abord, la Merchant Alliance reçoit un tout nouveau voyage: les expéditions perdues. Pour tous ceux qui ont déjà fait le voyage vers Pirate Legend, ou si vous êtes toujours en train de progresser, vous saurez que la Merchant Alliance peut être un peu frustrante de monter de niveau avec ses missions de livraison.

Heureusement, ces nouveaux voyages Lost Shipment sont un peu plus compliqués. Cela se passe comme si vous étiez un détective pirate, à la recherche d’indices le long de la route du navire perdu. Si vous trouvez la clé du capitaine en cours de route, vous pouvez obtenir un bonus supplémentaire lorsque vous trouvez le navire coulé.

La saison 1 de Sea of ​​Thieves a commencé! 📈 Nouveau système de progression saisonnière

💯 100 niveaux de renommée et de récompenses, gratuits pour tous

🌟 Déblocages exclusifs à Pirate Legend

⚓ Nouveau type de voyage Merchant Alliance

💰 Plunder Pass

☠ Et plus encore! Pour tout savoir sur cette nouvelle ère:

Ensuite, les événements de la saison. Ce n’est pas un nouveau format pour Sea of ​​Thieves, mais le système Season promet des événements, des défis et des essais plus cohérents au cours des trois prochains mois.

Tout d’abord, l’événement Champion of Souls est disponible via l’Ordre des âmes. Vous pouvez consulter les événements en vous dirigeant vers l’onglet Événements dans le jeu. Classic Fort Night sera toujours disponible le vendredi et ne va nulle part au cours de cette saison.

En termes de cosmétiques, la mise à jour de la saison 1 de Sea of ​​Thieves réapprovisionne le Pirate Emporium pour la première fois cette année. Bien qu’il y ait 100 articles (dont certains sont des cosmétiques) disponibles dans le pass saisonnier gratuit, il y a aussi quelques nouveaux ensembles à acheter, tels que l’ensemble Dark Adventurer pour Pirate Legends.

Bien sûr, si vous n’êtes pas dérangé par les cosmétiques, il y a également des changements positifs dans le gameplay et des corrections de bogues pour certains bogues bien connus et frustrants. Par exemple, fatigué de rester bloqué sur un écran noir après avoir pris une sirène? Rare dit que c’est corrigé.

Les vaisseaux squelettes subiront désormais également des dommages à la coque s’ils sont incendiés, ce bruit destructeur d’oreille d’être submergé et de sortir de l’eau a été supprimé, et quelques serveurs corrigent pour réduire la latence et aider à prévenir les accidents. Cela devrait être applicable à toutes les plates-formes.

Malgré tous les changements positifs, il reste encore deux domaines à résoudre: les problèmes de hit-reg avec les tirs fantômes et les tranches d’épée, et la folie qui peut survenir après une fusion de serveurs. Ce sont des problèmes connus et toujours examinés par Rare.