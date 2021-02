Voici tout ce que vous devez savoir sur les Golden Globes 2021

Voici un signe que les choses commencent à revenir à la normale: nous obtenons les Golden Globes 2021! Et voici un signe qu’il s’agit en fait d’une nouvelle norme, grâce à COVID: les détails continuent de changer, mais cela va être bicoastal et, nous en sommes presque certains, en grande partie sans public.

Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter du scintillement et du glamour, même s’il est peu probable que nous voyions une salle remplie de A-listers se saouler lentement à leur table. Au lieu de cela, vous êtes invités à organiser votre propre table privée, avec une bouteille de champagne à déguster dans la sécurité de votre propre maison.

La statue du Golden Globe. Chris Pizzello / AP

Voici ce que nous savons d’autre sur les 78e Golden Globes annuels, y compris comment regarder et qui y sera (virtuellement ou non):

Que sont les Golden Globe Awards?

Il s’agit de récompenses décernées par la Hollywood Foreign Press Association sur une base annuelle depuis 1944. Contrairement aux Emmy Awards ou aux Oscars, la HFPA (composée de 93 membres) reconnaît le cinéma et la télévision et a tendance à avoir une vision plus internationale. Les Globes sont considérés comme un précurseur des Oscars en ce qui concerne le buzz et la chaleur des acteurs et des films en lice pour les Oscars.

Tina Fey et Amy Poehler sont des vétérans de ce concert des Golden Globe; ici ils présentent à la cérémonie de 2014.

En outre, les Globes honorent les comédies musicales et les comédies dans une catégorie distincte du théâtre. Pour les amateurs de trivia dans la salle, voici la liste de tous les films que le Globe a honorés au fil des ans.

Comment puis-je regarder les Golden Globes?

Les 78e Golden Globe Awards annuels seront diffusés sur NBC le dimanche 28 février à partir de 20 h HNE. Ils seront disponibles en streaming le lendemain sur Peacock. De plus, la pré-émission sera diffusée en direct depuis le compte Twitter officiel des Golden Globes et sur GoldenGlobes.com à partir de 18 h 30 HNE.

Il n’est pas clair s’il y aura une sorte de tapis rouge, mais les animateurs de la pré-émission sont prêts à interviewer « certains des plus grands noms », selon un communiqué de presse. Alors peut-être qu’ils s’habilleront pour les interviews!

Brad Pitt accepte son Golden Globe en 2020. .

Qui sont les présentateurs?

Tina Fey et Amy Poehler sont de retour pour co-animer pour la quatrième fois (ils ont accueilli de 2013-15), mais elles ne seront pas réellement dans la même pièce. L’émission est bicoastale, avec Fey diffusant en direct de la Rainbow Room au sommet du Rockefeller Center à New York; Poehler sera l’hôte de l’emplacement habituel des Golden Globes à l’intérieur du Beverly Hilton Hotel à Beverly Hills, en Californie.

De plus, Awkwafina, Cynthia Erivo, Annie Mumolo, Joaquin Phoenix, Kristen Wiig et Renée Zellweger ont toutes été annoncées comme présentatrices. On s’attend à ce qu’ils vivent dans la pièce avec Poehler ou Fey, mais les détails ne sont pas encore disponibles.

Awkwafina après avoir remporté son Golden Globe en 2020. Fredric J.Brown / AFP –

Qui est nominé?

La liste complète des nominations, publiée le 3 février, est disponible ici. «Mank» et «The Crown» (tous deux sur Netflix) ont chacun remporté six nominations, et le service de diffusion en continu avait le plus de points de vente, avec 42.

Le prix Cecil B. DeMille, qui équivaut à un prix pour l’ensemble de sa carrière, sera décerné à Jane Fonda (de « Grace and Frankie »), sept fois lauréate du Globe et deux fois lauréate d’un Oscar.

Anecdotes et faits amusants sur les globes d’or:

L’acteur avec le plus de Golden Globes est Meryl Streep (huit ans, en plus d’avoir remporté le prix Cecil B. DeMille en 2017); les acteurs masculins avec le plus sont Jack Nicholson et Alan Alda (chacun avec six).

Seules quatre personnes ont remporté deux prix d’acteur la même année: Sigourney Weaver (1989); Joan Plowright (1993); Helen Mirren (2007); et Kate Winslet (2009). Désolé, les gars.

Helen Mirren a accepté un Golden Globe pour « The Queen », qui n’était que l’un des deux prix qu’elle a remportés lors de la cérémonie de 2007.

Les films qui ont remporté le plus de Golden Globes sont: sept à « La La Land » (2016); six chacun à « One Flew Over the Cuckoo’s Nest » (1975), « Midnight Express » (1978); et cinq chacun au « Docteur Jivago » (1965); « Histoire d’amour » (1975); « Le Parrain » (1972); et « Une étoile est née » (1976).

Le plus jeune à remporter un Golden Globe était Ricky Schroder, alors âgé de 9 ans («The Champ», 1980). Le plus âgé était Ennio Morricone, alors âgé de 87 ans, pour la meilleure partition originale («The Hateful Eight», 2016)

Restez à l’écoute pour plus de détails à mesure qu’ils arrivent!