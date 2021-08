Voici tout ce que vous devez savoir sur la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo

Après deux semaines de compétition acharnée à travers des centaines d’événements, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se termineront le dimanche 8 août.

Les Jeux Olympiques de cet été ont été reportés d’un an en raison de la pandémie. Malgré les protocoles de santé supplémentaires en place et les ajustements nécessaires pour la sécurité des athlètes en place, les 206 pays du Comité international olympique ont pu concourir cette année et gagner gros lors des Jeux sans précédent de cette année.

Alors que les Jeux olympiques de cet été touchent à leur fin, voici comment vous pouvez regarder la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo.

A quelle heure est la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo ?

La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 8 août à 7 h HE au Stade olympique après l’achèvement des 339 épreuves médaillées. La cérémonie de clôture commencera à 20h00 heure locale à Tokyo après le dernier jour de compétition, qui comprend le volley-ball, le water-polo, l’athlétisme, la boxe, le handball et le basket-ball.

Le fuseau horaire de Tokyo a 13 heures d’avance sur la côte est des États-Unis.

La flamme olympique brûlant sur le chaudron du pont Ariake Yume-no-Ohashi à Tokyo. Philip Fong / AFP via Getty Images

Où regarder la cérémonie de clôture olympique ?

La cérémonie de clôture sera diffusée en direct dimanche sur NBCOlympics.com, Peacock et l’application NBC Sports. À 20 h HE, il sera également diffusé aux heures de grande écoute sur NBC. Terry Gannon, Tara Lipinski et Johnny Weir animeront la couverture aux heures de grande écoute de NBC.

Que portera la Team USA ?

Ralph Lauren, qui est l’équipementier officiel de Team USA depuis 2008, a conçu une série de tenues de cérémonie de clôture pour les athlètes afin de conclure les Jeux Olympiques de Tokyo en beauté. Cette année, la marque de mode s’est concentrée sur l’utilisation de matériaux et de pratiques de fabrication durables pour créer des ensembles sportifs et impeccables pour les Olympiens.

Les uniformes se composent d’une veste blanche à cordon avec le drapeau américain placé sur l’épaule gauche, tandis qu’un pantalon en jean avec une ceinture rayée en polyester recyclé Repreve, un polo blanc, ainsi qu’un masque et une paire de chaussures en coton cultivé en les États Unis.

Qui sera le porte-drapeau américain lors de la cérémonie de clôture ?

Il a été annoncé jeudi 6 août que la lanceuse de javelot féminine Kara Winger avait été choisie comme porte-drapeau du contingent américain lors de la cérémonie de clôture. La quadruple olympienne a exprimé son enthousiasme et sa gratitude dans une déclaration plus tôt dans la semaine, déclarant: « Il n’y a pas de meilleure façon de conclure ma carrière d’athlète olympique que de mener l’équipe américaine à la cérémonie de clôture. »

Winger a terminé 17e à Tokyo après avoir lancé 59,71 mètres (environ 196 pieds) lors des préliminaires plus tôt dans la semaine. Elle n’a pas réussi à se qualifier pour la finale, car seuls les 12 meilleurs lanceurs du tour de qualification se sont qualifiés pour la finale.

Que pouvez-vous attendre de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo ?

Contrairement aux Jeux olympiques du passé, la cérémonie de clôture de cette année se déroulera sans fans ni spectateurs en raison des restrictions liées à la pandémie. Chaque année, la cérémonie a un défilé de drapeaux qui représentent toutes les nations qui ont participé aux Jeux Olympiques. Alors que la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques a un ordre spécifique lors du défilé des nations, qui démarre avec la Grèce et se termine avec le pays hôte, lors de la cérémonie de clôture, les athlètes marchent tous ensemble en un seul groupe.

La cérémonie de clôture comprend également une cérémonie de remise du drapeau où le drapeau olympique est abaissé et le drapeau du pays qui accueillera les prochains Jeux olympiques d’été est hissé aux côtés du drapeau du pays hôte actuel. Dans ce cas, le drapeau de la France sera hissé avec le drapeau japonais car ils accueilleront les Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris.

Les Jeux Olympiques seront déclarés clos lors d’un discours prononcé par le président du CIO, Thomas Bach, et officialisés par l’extinction de la flamme olympique.