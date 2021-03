Voici tout ce que nous savons sur les Oscars 2021

Nous avons tous passé près d’un an sans salles de cinéma, et cela n’a certainement pas été facile. Avec les restrictions de quarantaine du COVID-19 dans l’espace, il n’y avait nulle part où aller pour regarder certaines des plus grandes productions d’Hollywood.

Je rigole. Les films sont partout ces jours-ci, mais pas sur grand écran, et si vous vouliez les attraper, ils ont presque tous été à la télévision, ou dans des applications de streaming, ou les deux.

Alors, où cela laisse-t-il les Oscars 2021, un événement conçu pour célébrer le meilleur du divertissement sur grand écran?

Quand tout est télé, avons-nous besoin des Oscars? Dean Treml / AFP via Getty Images

Eh bien, ne vous inquiétez pas: la 93e cérémonie des Oscars aura toujours lieu, mais elle aura l’air et la sensation assez différentes des années passées. Voici un bref aperçu de tout ce que nous savons que vous devez savoir sur la plus grande nuit du cinéma … écrivez simplement un peu plus petit:

Ils sont sûrs! La 93e cérémonie des Oscars, conçue pour honorer les meilleurs films sortis entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021, aura lieu au Dolby Theatre à Hollywood le 25 avril.

L’émission en direct, qui sera sur ABC, devait initialement être diffusée le 28 février, mais la cérémonie a été reportée en raison du COVID-19.

Les réalisateurs de « Parasite » célèbrent leur victoire du meilleur film 2020. Eric McCandless / ABC via Getty Images

Avril n’est-il pas un peu en retard pour les Oscars?

C’est sûr: la plupart des spectacles aux Oscars ont lieu fin février ou début mars.

La perturbation de l’industrie due aux quarantaines, qui a conduit à l’interruption ou à la fermeture de productions entières, a mis tout le monde dans un tourbillon. En outre, la période d’éligibilité a été élargie pour couvrir les films sortis jusqu’à la fin du mois de février.

Ce n’est que la quatrième fois que les Oscars sont reportés. Les autres suivaient les inondations de Los Angeles en 1938; après l’assassinat du Dr Martin Luther King Jr. en 1968 et après la tentative d’assassinat du président Ronald Reagan en 1981.

C’est également la première fois depuis la sixième cérémonie de remise des prix en 1934 que des films sortis au cours de deux années civiles différentes peuvent être pris en considération lors de la même cérémonie.

« Mank » NETFLIX

Tous mes films préférés ont été à la télévision! Seront-ils éligibles?

Ça dépend. Chaque année, l’Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS) apporte des modifications petites et grandes aux règles et réglementations entourant le prix le plus prestigieux de l’industrie.

Cette année, les critères ont été modifiés pour tenir compte des films censés sortir en salles mais qui sont finalement passés directement à la vidéo (puisque personne ne les aurait vus en salles). Habituellement, les films doivent avoir une diffusion exclusive de sept jours dans les salles pour se qualifier, mais cette année, certains films uniquement en streaming sont en lice.

« Fond noir de Ma Rainey » David Lee / Netflix

Quels sont les films les plus populaires et où puis-je les trouver?

Il s’agit d’une liste restreinte des films les plus susceptibles de remporter les grands prix comme celui de la meilleure image, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Certains ne sont pas encore sortis, mais s’ils le sont, voici où vous pouvez les trouver:

« Fond noir de Ma Rainey » (Netflix)

«Nomadland» (19 février)

« Mank » (Netflix)

« One Night in Miami » (dans les salles; Amazon Prime le 15 janvier)

« Le procès du Chicago 7 » (Netflix)

«Le père» (26 février)

« News of the World » (en salles; sur demande le 15 janvier)

« Soul » (Disney +)

« Da 5 Bloods » (Netflix)

«Minari» (12 février)

« Promising Young Woman » (dans les cinémas; Amazon Prime le 15 janvier)

« Sound of Metal » (Amazon Prime)

« Palm Springs » (Hulu)

« Le bal » (Netflix)

Qui organise les Oscars cette année?

Personne n’a été annoncé. L’émission n’a eu aucun animateur au cours des deux dernières années, et il y a de fortes chances que 2021 perpétue cette nouvelle tradition.

Brad Pitt a remporté son premier Oscar d’acteur en 2020, pour «Il était une fois à Hollywood». Kevin Winter / Getty Images

Quels autres changements ont été apportés pour 2021?

Mis à part les changements mentionnés ci-dessus, ce sont des changements très spécifiques et bancaux: les catégories de mixage sonore et d’édition sonore ont été, eh bien, mélangées en une seule catégorie; et maintenant, la catégorie de musique originale exigera que 60 pour cent de l’entrée soit de la musique originale pour se qualifier, pour citer deux exemples.

Si vous voulez en savoir plus, voici une liste complète des changements pour cette année.

Quelles sont les nouvelles normes de diversité et d’inclusion?

Les normes de représentation et d’inclusion, annoncées en septembre 2020, ont pour objectif de fournir plus de prix à un plus grand nombre de lauréats méritants. Comme indiqué dans son communiqué de presse, l’Académie a écrit: «Les normes sont conçues pour encourager une représentation équitable à l’écran et hors écran afin de mieux refléter la diversité du public des films».

Les nouvelles règles n’affecteront aucun film en lice au cours des prochaines années et n’entreront en vigueur qu’en 2024. Elles visent à créer une sélection plus diversifiée d’individus à l’écran et dans les coulisses, jusqu’aux studios et départements marketing. Vous pouvez lire les détails ici.

Les films qui ne souhaitent pas adhérer aux normes de l’Académie sont toujours libres de le faire, mais peuvent ne pas être éligibles aux Oscars.

La liste complète des règles actuelles et d’éligibilité aux films est ici.

Restez à l’écoute! Nous en saurons sans aucun doute beaucoup plus avant avril.