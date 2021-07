Voici tout ce que nous savons sur le statut de renouvellement, la date de sortie et le casting de la saison 2 de Young Royals

– Publicité –



Le prince Wilhelm aspire à pouvoir vivre librement avec sa bien-aimée. Mais du coup, la succession est plus proche que prévu. La saison 2 des « Young Royals », peut-être ?

Le prince Wilhelm (Edvin Ryaning), au Hillerska Board School, a éprouvé pour la première fois le sentiment d’être libre d’abandonner la monarchie et de céder à ses émotions. De façon inattendue, il monte sur le trône. Mais il est confronté à une décision monumentale : doit-il écouter son cœur ou assumer ses responsabilités ?

Quel est le statut de renouvellement de la saison 2 de Young Royals ?

Young Royals gagne déjà une base de fans fidèles après sa première saison. Netflix et Young Royals n’ont encore fait aucune annonce officielle sur une éventuelle saison 2 de Young Royals. Young Royals est encore nouveau sur la liste des nouvelles versions de Netflix. Cela peut prendre un certain temps avant que la saison 2 ne reçoive le feu vert. La saison 2 de Young Royals sortira probablement à l’été 2022.

Résumé : De quoi pourrait parler la saison 2 de Young Royals ?

Le prince Wilhelm s’adapte à la vie d’Hillerska après la première saison. Il se fait de nouveaux amis et tombe même amoureux. Sa vie a été bouleversée par des circonstances inattendues et il est devenu le prochain prétendant au trône. Dans le final de la saison 1, Wilhelm découvre qu’August a divulgué la sex tape sur laquelle Simon, le jeune prince, est apparu. Wilhelm est encore plus brisé lorsqu’il se rend compte que la reine connaissait la vérité depuis le début, mais a choisi de ne pas l’affronter pour préserver l’image de la famille. L’épisode se termine lorsque Wilhelm est vu en train de câliner Simon en public.

La saison 2 de Young Royals pourrait lui permettre d’enquêter sur la relation entre Wilhelm et Simon maintenant qu’elle est rendue publique. On pourra peut-être aussi savoir si Sara et August continueront leur histoire d’amour. Wilhelm est en colère contre la reine. Les choses ne sont pas encore résolues. La saison 2 est susceptible d’avoir de nombreux fils d’intrigue intéressants.

Qui sera le casting de la saison 2 de Young Royals ?

La première saison a présenté un excellent casting, qui a joué les personnages de manière extrêmement dynamique. Ils pourraient revenir avec l’éventuelle deuxième saison de Young Royals. Ils comprennent Omar Rudberg et Omar Rudberg (Prince Wilhelm), Malte Gardinger et August, Ivar Forsling et Erik, Frida Agento (Sara), Pernilla Astor, Samuel Astor ainsi que Mimmi, Fabian Penje & Carmen Gloria Perez.