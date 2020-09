Voici tous les excellents jeux à venir sur Xbox Game Pass en septembre

Destiny 2, Crusader Kings 3 et d’autres jeux arrivent dans Game Pass pour Xbox One et PC. Crédits: Bungie

Et juste comme ça, c’était en septembre.

Il ne reste plus que 20 jours en été (du moins officiellement) et comme les jours raccourcissent un peu et les nuits un peu plus fraîches, les abonnés Game Pass ont beaucoup à attendre dans les semaines à venir.

Aujourd’hui, les abonnés au Xbox Game Pass pour PC et au Xbox Game Pass Ultimate pourront démarrer Crusader Kings III, le nouveau jeu de stratégie médiéval acclamé par la critique de Paradox Interactive. Ce jeu promet de dévorer des dizaines d’heures de votre temps alors que vous naviguez dans la politique complexe, la diplomatie et les subterfuges de l’ère médiévale.

Cette semaine voit également l’ajout de Resident Evil 7 Biohazard au Xbox Game Pass pour PC et Xbox One. J’ai vraiment apprécié ce jeu lors de sa sortie. C’est effrayant, exagéré et une excellente entrée à la première personne dans la série de longue date.

La semaine prochaine, les joueurs sur console auront Destin 2 gratuitement, y compris le Abandonné et Shadowkeep extensions. Le prochain Au-delà de la lumière l’extension sort le 22 septembre et n’est pas incluse avec Game Pass, mais cela vous permettra de démarrer et vous pourrez toujours gagner de l’argent pour Au-delà de la lumière si vous aimez suffisamment le jeu de base.

Voici la liste complète des jeux sortant dans la première quinzaine de septembre. Microsoft annoncera les jeux de septembre restants dans quelques semaines.

Semaine du 31 août:

· Crusader Kings III, Aujourd’hui, 1 septembre (Xbox Game Pass pour PC, Xbox Game Pass Ultimate)

· Le pack de fête Jackbox 4, 3 septembre (Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass Ultimate)

· Resident Evil 7 Biohazard, 3 septembre (Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass Ultimate)

· Dis-moi pourquoi: Chapitre deux, 3 septembre (Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass pour PC, Xbox Game Pass Ultimate) – Titre Xbox Game Studios disponible le premier jour

· Nuits de Touhou Luna, 3 septembre (Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass Ultimate)

· Seconde Guerre mondiale, 3 septembre (Xbox Game Pass pour PC, Xbox Game Pass Ultimate)

Semaine du 7 septembre:

· Renégats étoiles, 8 septembre (Xbox Game Pass pour PC, Xbox Game Pass Ultimate)

· Disgaea 4 Complet +, 10 septembre (Xbox Game Pass pour PC, Xbox Game Pass Ultimate)

· Destiny 2: Shadowkeep et Forsaken, 10 septembre (Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass Ultimate)

· Courses Hotshot, 10 septembre (Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass Ultimate)

· Dis-moi pourquoi: Chapitre trois, 10 septembre (Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass Ultimate) – Titre Xbox Game Studios disponible le premier jour

En attendant, si vous avez Game Pass Ultimate (ou simplement Xbox Live avec Gold), vous bénéficierez de quatre jeux gratuits en septembre:

The Division (1er au 30 septembre)

The Book of Unwritten Tales 2 (16 septembre – 15 octobre)

de Blob 2 (1er au 15 septembre)

Armé et dangereux (16 au 30 septembre)

Pas un mauvais mois du tout!

.

