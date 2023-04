Voici Seven Kings Must Die, le nouveau film des producteurs de The Last Kingdom sur Netflix

Netflix

L’histoire de Le dernier royaume a pris fin et on vous dit tout sur le film qui y met fin : Sept rois doivent mourir.

©NetflixLe film met fin à l’histoire d’Uhtred

Netflix a partagé il y a longtemps qu’il n’y aurait plus de saisons de la série Le dernier royaumeen échange, l’histoire se terminera avec la bande Sept rois doivent mourir soit Sept rois doivent mourirc’est pourquoi on vous dit tout sur le film.

Quel compte Seven Kings Must Die? L’histoire adapte les trois derniers livres restants de la saga littéraire créée par le romancier et journaliste anglais Bernard Cornwell et dans le film on retrouve Alexander Dreymon dans le rôle d’Uthred.

synopsis officiel de Sept rois doivent mourir: »Depuis un siècle, la guerre entre les habitants de l’Angleterre et les envahisseurs danois ravage les îles. Désormais, une paix fragile règne dans un pays presque totalement uni. Seul Uhtred de Bebbanburg résiste à lier la Northumbrie au trône. Mais après la mort du roi Édouard, le conflit entre les deux héritiers potentiels de la couronne, Aethelstan et Aelfweard, menace de saper cette stabilité.« .

Les protagonistes devront faire face à l’arrivée du roi guerrier danois Anlaf, qui entend semer le chaos et profiter de la discorde à ses propres fins. Uhtred et ses compagnons voyageront à travers un territoire fracturé dans l’espoir d’unifier l’Angleterre.

Lors de sa première Sept rois doivent mourir et quelle est votre affaire? Le film, basé sur la série Le dernier royaume, Il sera diffusé sur Netflix le 14 avril.. Parmi son casting se trouve Alexandre Dreymon, Mark Rowley, Elaine Cassidy, Arnas Fedaravicius, Ingrid García Johnson, Harry Gilby, Rod Hallette, James Northcote, laurie davidson, Thomas Christian, Ross Anderson, Ewan Horocks et Nick Wittmanentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?