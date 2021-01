Voici Resident Evil Re: Verse en action avec cinq minutes de vidéo

Capcom continue d’essayer de faire du multijoueur une chose pour Resident Evil alors qu’il devrait se concentrer sur un redémarrage de la sous-série PlayStation 2 Outbreak. Cependant, jusqu’à ce que cela se produise, nous avons Resident Evil Re: Verse à supporter. Le mode multijoueur gratuit fourni avec Resident Evil Village mène actuellement une bêta fermée, nous offrant les premiers aperçus de ce à quoi il joue vraiment. Les clips de gameplay commencent à être téléchargés sur YouTube, et vous pouvez voir une correspondance complète dans la vidéo intégrée ci-dessus.

Six minutes de séquences révèlent que le style artistique de la bande dessinée qui est devenu un sujet de discussion lors de la révélation du mode peut en fait être désactivé si vous le souhaitez. Le gameplay montre ensuite à Claire Redfield abattre divers monstres morts-vivants et des méchants célèbres des jeux passés, y compris Jack Baker de Resident Evil 7: Biohazard. Plus intéressant encore, vous vous transformerez en monstre pendant un temps limité une fois que vous mourrez, vous permettant de continuer à infliger des dégâts aux ennemis en ligne et à accumuler des points. Ce que vous transformez en fonction du nombre d’échantillons de virus que vous avez collectés avant de mourir – plus vous augmentez, plus l’ennemi que vous devenez est puissant.

Si vous n’avez pas réussi à vous faire une place dans la bêta fermée de Resident Evil Re: Verse, n’oubliez pas que vous pouvez toujours avoir un avant-goût de Resident Evil Village avec la première démo si vous possédez une PlayStation 5. Disponible sur le PlayStation Store en ce moment, avec une autre démo prévue pour l’avenir à laquelle tout le monde peut accéder. Le mode multijoueur en question restera cependant un jeu PlayStation 4, avec une rétrocompatibilité offrant aux joueurs PS5 un chemin pour en faire l’expérience.