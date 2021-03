Voici Re: Move, le tricycle électrique Polestar qu’ils ont conçu en collaboration avec CAKE

Quand on pense à Polestar, la première chose qui vient à l’esprit du constructeur de voitures électriques est probablement l’un de ses modèles comme la prometteuse Polestar 2. Son dernier produit est cependant quelque peu différent: un tricycle électrique en collaboration avec CAKE, fabricant de motos électriques.





Conçu avec l’idée de transporter des marchandises dessus, il est suffisamment grand pour transporter plus de marchandises qu’un vélo électrique. Cependant, il est également suffisamment étroit pour pouvoir circuler en toute sécurité sur les pistes cyclables. L’objectif? électrifier les livraisons du «dernier kilomètre», qui font référence à la phase de distribution urbaine des marchandises dans la dernière section avant d’atteindre le consommateur.

Polestar a de l’expérience dans l’électrification des véhicules et la preuve en est sa Polestar 2 entièrement électrique et prête à rivaliser avec Tesla. Dans le cas de CAKE, nous avons affaire à un fabricant de motos électriques qui a été caractérisé par ses propres conceptions distinctives. Le résultat de mettre ensemble une entreprise qui fabrique des véhicules à quatre roues et une autre qui fabrique des deux-roues? Un trois-roues.

La conception du tricycle Re: Move lui-même présente formes très géométriques et droites. Particulièrement remarquable est l’utilisation d’aluminium solide mais léger qui vous permet de transporter un charge jusqu’à 600 kilogrammes. Le cavalier se tient à l’arrière et monte le tricycle comme s’il s’agissait d’un scooter.

Il y a peu de détails techniques sur ce tricycle. Ils n’ont pas voulu indiquer quelle serait l’autonomie de la batterie (qui va vraisemblablement dans la base du tricycle) ni quelle serait sa vitesse maximale par exemple.

Concept et en se concentrant sur des projets plus importants

Malheureusement Pour le moment, le Re: Move n’est pas un vrai produit. C’est un concept et ils indiquent qu’à l’automne de cette année, ils présenteront une version fonctionnelle. Maintenant, cela ne veut pas dire que le véhicule est assuré de sa production de masse, c’est quelque chose qui reste à voir.

Le grand effort de Polestar n’est cependant pas sur ce tricycle, est dans Polestar 3. On s’attend à ce que ce soit un SUV électrique plus grand et plus spacieux que le Polestar 2. En outre, il est prévu de faire une version commerciale du Precept. Precept est votre concept-car de luxe, que nous avons déjà vu lors de sa présentation.

Plus d’informations | L’Etoile polaire