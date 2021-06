Voici quelques secondes de séquences Sifu sur PS5, PS4

Sifu s’annonce certainement comme l’un des prochains titres indépendants les plus prometteurs sur PlayStation 5 et PS4, et si vous vous régalez de quelques secondes de jeu supplémentaires, eh bien, c’est parti. Fait intéressant, ce clip confirme que vous pourrez choisir le sexe de votre protagoniste, tout en présentant un tout nouveau niveau – cela ressemble à une sorte de musée pour nous.

De toute évidence, ce jeu a reçu des bandes-annonces meilleures et plus longues, donc si vous les avez manquées et que vous êtes curieux de connaître la sortie, vous pouvez en trouver quelques-unes ici. De toute évidence, tout est une question de combat, mais comme le clip ci-dessus le montre, ce sera un plaisir de jouer. Nous aimons particulièrement le coup de grâce – après tout, vous ne pouvez pas battre la gifle aux mille mains, n’est-ce pas ?