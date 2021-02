Voici quelques cinq nuits chez Freddy: le gameplay de Security Breach sur PS5

Temps de jeu.

Ecoutez, ce scribe n’a jamais joué à Five Nights at Freddy dans sa vie (et ne le souhaite pas non plus), il va donc trébucher sur cet article du mieux qu’il peut. Five Nights at Freddy’s: Security Breach se dirige vers PlayStation 5 plus tard cette année, et nous avons maintenant une bande-annonce de gameplay pour le prouver. Vous aurez un aperçu d’une sorte de terrain de jeu intérieur ainsi que d’une charge de des choses. Sont-ils des gens habillés ou simplement de vrais monstres? Ce scribe ne sait pas, et cela met fin à cet article. Merci pour votre temps.

Lire l’article complet sur 45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂