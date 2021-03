Voici quand vous pouvez télécharger neuf jeux PS4 gratuits

Aujourd’hui est le jour du gigantesque Sony Jouez à la maison mise à jour de l’initiative, ajoutant neuf jeux PlayStation 4 à la liste qui peuvent tous être téléchargés entièrement gratuitement. Aucun abonnement PS Plus n’est nécessaire et vous conservez les titres pour toujours. Cependant, vous recherchez peut-être le PS Store en ce moment pour trouver qu’il y a encore des étiquettes de prix attachées aux titres en question. C’est parce que Sony n’a pas précisé exactement quand ces jeux PS4 seront gratuits le jour du 25 mars 2021, choisissant plutôt d’enterrer l’heure exacte dans un article.

Les neuf jeux PS4 seront gratuits de 20h PDT jusqu’au 22 avril 2021. Partout dans le monde, ce temps se traduit par:

Jeudi 25 mars 2021 / vendredi 26 mars 2021

Amérique du Nord: 20h PDT / 21h MDT / 22h CDT / 23h EDT

20h PDT / 21h MDT / 22h CDT / 23h EDT Royaume-Uni / Irlande: 3h GMT

3h GMT L’Europe : 4h00 CET / 5h00 EET

4h00 CET / 5h00 EET Asie / Océanie: 12h JST / 11h AWST / 14h AEDT

Lorsque l’horloge sonnera à cette heure particulière de votre fuseau horaire, vous pourrez jouer à ABZÛ, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper et Paper Beast. Malheureusement, pour nous, basés au Royaume-Uni, cela signifie que nous ne serons pas en mesure de commencer à télécharger ces jeux avant les premières heures de demain matin. Pour plus d’informations concernant Tous les jeux PS4 gratuits, offres incluses dans l’initiative Play At Home 2021, dirigez-vous vers le lien.