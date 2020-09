Voici quand “ The Mandalorian ” revient à Disney Plus pour la saison 2

Nous savons enfin quand la deuxième saison de «The Mandalorian» arrive à Disney Plus. Crédit: Disney / LucasFilm

L’une de mes émissions préférées de 2019 – avant le COVID-19 était même un scintillement dans les yeux injectés de sang du destin – était Le mandalorien sur Disney Plus.

J’ai regardé chaque épisode plusieurs fois et je suis à peu près sûr que je vais devoir les regarder à nouveau avant la sortie de la saison 2.

Malgré la fermeture et toutes les façons dont cela a eu un impact sur Hollywood et la production cinématographique et télévisuelle (y compris le report de la finale de la saison 10 de Les morts qui marchent) Jon Favreau et Dave Filoni ont réussi à tirer une deuxième saison.

Il arrive à Disney Plus le 30 octobre, juste un jour avant Halloween. Vous voudrez peut-être commencer à acheter vos costumes de Mando et de Baby Yoda maintenant.

Spoilers à venir.

Le mandalorien raconte l’histoire de Mando, un chasseur de primes mandalorien qui devient un voyou quand il découvre que sa dernière cible n’est qu’un enfant – The Child aka Baby Yoda aka la chose la plus mignonne qui soit Guerres des étoiles déjà.

Diverses aventures s’ensuivent alors que Mando et l’enfant échappent à leurs chasseurs, aident certaines personnes à combattre des raiders, se font doubler, etc. Tout cela se transforme en un cintre épique qui présente le Darksaber au spectacle (une arme légendaire déjà vue dans le Clone Wars spectacle animé).

Ce fut une première saison assez épique et j’ai le sentiment que la saison 2 sera encore plus incroyable, même si je doute qu’ils puissent un jour dépasser ce moment où vous réalisez pour la première fois que c’est un bébé Yoda.

Dans tous les cas, c’est formidable d’avoir cela à espérer en octobre. Disney publiera probablement des épisodes chaque semaine, ce qui signifie que je vais récapituler et examiner chacun d’eux. Restez à l’écoute.

Et que la Force soit avec vous.

