Voici quand «Jeopardy! devrait nommer le successeur officiel d’Alex Trebek

La saison actuelle de «Jeopardy!» est toujours en plein essor, mais il n’est pas trop tôt pour envisager la saison prochaine – en particulier après l’annonce du showrunner du jeu télévisé de longue date.

Selon le producteur exécutif (et hôte invité récent) Mike Richards, lorsque le tournage de la saison 38 débutera fin juillet ou début août, il le fera avec son prochain hôte officiel à la barre. Cela signifie que les fans sauront qui aura la chance de suivre les traces de feu Alex Trebek cet été.

Mais pour l’instant, cela reste un mystère – même pour Richards.

En rapport

« Il reviendra aux responsables de Sony (Entertainment) de prendre cette décision, en fin de compte, et cela reviendra aux tests », a déclaré le joueur de 45 ans au podcast du Wall Street Journal « The Journal ». «Ils en ont fait partie. Ils savent ce qui se passe dans le studio. Ils regardent le fil, les enregistrements. C’est très vaste. Cela ne ressemble à rien de ce à quoi j’ai jamais participé, en ce qui concerne les tests dans sa taille et sa portée.

Donc, pas de favoris ou de destin confiant avec cet appel de casting.

«Vous voulez prendre une décision éclairée», a poursuivi Richards. «En fin de compte, nous sommes un groupe assez cérébral, le ‘Jeopardy!’ équipe. Nous voulons y aller avec de vraies analyses et de vrais tests et pas seulement dire: «Hé, qu’en est-il de ce gars? ce qui est un peu la façon dont beaucoup de ces décisions ont été prises dans le passé. »

En ce qui concerne le processus d’audition, le public en est témoin depuis la diffusion des derniers épisodes de Trebek en janvier, deux mois après la mort du vénérable animateur à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas.

Semaine après semaine, des visages familiers de la radiodiffusion, du divertissement, du sport et plus encore sont montés sur le podium pour servir d’hôtes invités. Et bien que tous ceux qui ont pris le poste temporaire ne cherchent pas à le remplir de manière permanente, certains, comme la star de la NFL Aaron Rodgers, ont exprimé leur intérêt.

Richards a déclaré que même s’il «n’exclurait rien», il serait surpris si le travail revenait à quelqu’un qui ne faisait pas partie de ces hôtes invités. Cela signifie que les fans qui s’accordent et s’expriment sur la rotation des talents auront leur mot à dire dans le processus … en quelque sorte.

« Cela va certainement jouer dedans, et je pense qu’il y a différentes façons dont la réponse des fans peut jouer dedans », a expliqué Richards. «Ce sur quoi nous travaillons, dans la mesure où nous comprenons vraiment ce que les fans disent et qui le dit, est très important.»

Cependant, lorsque vous parlez d’une émission qui peut en moyenne, selon Richards, «plus de 70 millions de téléspectateurs» en une semaine, il ne s’agit pas seulement d’écouter les réponses les plus fortes sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’écouter ceux qui «véhiculent l’esprit des fans».

Que les pouvoirs en place décident que le concert revienne à Rodgers ou à l’hôte invité à venir Levar Burton ou à toute autre personne bénéficiant du soutien de la base de fans, Richards envisage que cela devienne le seul travail de cette personne.

«J’ai l’impression que cela a plutôt bien fonctionné pour Alex comme un seul travail», a-t-il noté. «Ce n’est pas une agitation secondaire pour moi, et nous avons été clairs à ce sujet.»

En rapport

En plus de tout cela, le candidat doit posséder un qualificatif important que Trebek avait: la crédibilité.

«Croyez-vous en eux lorsqu’ils prennent une décision dans le jeu?» Richards a mentionné. «L’hôte de« Jeopardy! » est l’arbitre du jeu. Alors les achetez-vous en disant «Oui, c’est exact»? »

Trebek, qui a animé l’émission pendant 36 ans, est vraiment l’acte le plus difficile à suivre, avec un «Jeopardy!» De longue date! des téléspectateurs croyant que personne – à l’exception peut-être de l’IA inspirée de Trebek, qu’un auditeur du «Journal» a recommandé – ne pourrait éventuellement occuper sa place.

« Je pense que l’une des belles choses, les bénédictions qui sont venues, si vous pouvez appeler cela une bénédiction, c’est qu’il a pu vraiment voir l’effusion d’amour et d’admiration qu’il a donné au monde », a récemment déclaré la veuve de Trebek, Jean. Savannah Guthrie de AUJOURD’HUI de l’impact qu’il a eu. «Certaines personnes, vous savez, vous ne voyez pas que tant que vous êtes incarné, vous ne pouvez pas vraiment être témoin de tout l’amour que les gens ressentent pour vous. Et je sais que c’était en soi une énorme inspiration pour Alex.