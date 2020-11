Voici PS5 Simulator, l’alternative curieuse pour ceux qui n’ont toujours pas la console

Un développeur crée une expérience qui émule les processus de déballage et d’installation de la PlayStation 5

Tandis que Playstation 5 Il est disponible dans plusieurs pays comme les États-Unis, le Mexique ou le Japon, les utilisateurs d’autres régions continuent d’attendre comme ils le peuvent jusqu’au jour 19 novembre. À cette date, la console sera en vente dans le monde entier, mais faute de stock, seuls ceux qui l’ont réservée pourront s’en procurer. Au milieu de ce panorama frustrant, une curieuse alternative a émergé: Simulateur PS5.

Le développeur indépendant Alex Grade a eu la bonne idée de créer un jeu vidéo qui simule l’expérience de posséder une PlayStation 5 et profitez de l’arrivée de la nouvelle génération. C’est comme ça qu’il est né Simulateur PS5, une expérience téléchargeable gratuitement pour PC grâce à ce lien.

Ceux qui décident d’essayer ce titre seront transportés dans un salon d’une maison où vous pouvez déballer, connecter et installer une PlayStation 5 sur le téléviseur qui apparaît à l’écran. De plus, Grade s’est concentré sur l’ajout d’une grande variété de physique des plus élaborés afin que les joueurs puissent interagir de mille manières différentes avec la console et le contrôleur DualSense.

Simulateur PS5 c’est trouvé actuellement disponible pour PC et occupe un total de 947 Mo, donc sa proposition amusante peut aider à animer l’attente jusqu’à ce que les utilisateurs puissent acquérir le réel Playstation 5. Cette tâche sera compliquée mais pas impossible, et de Areajugones nous vous proposons quelques conseils pour mettre la main sur la console nouvelle génération de Sony.

