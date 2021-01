Voici Project Hazel, le masque transparent et réutilisable de Razer avec lumières RVB, microphone et haut-parleur

Le masque le plus intelligent du monde, selon Razer. Le projet Hazel (qui est encore un concept et non un vrai produit) se pose comme une alternative aux masques traditionnels offrant des fonctionnalités supplémentaires comme microphone et haut-parleur intégrés pour une communication facile. De même, il peut être désinfecté pour être réutilisable et incorpore les éléments d’éclairage caractéristiques de Razer.





Selon Razer, il s’agit d’un masque N95 intelligent. Tout d’abord, il convient de noter que n’a reçu aucun type de certification médical pour le doter de n’importe quel standard. En fait, le masque pour le moment est un projet conceptuel et il n’y a aucun détail sur le moment ou la manière dont il sera disponible sur le marché. Ce n’est ni le premier ni le dernier en ces temps.

Masque futuriste pour le temps présent

Il y a plusieurs éléments pour lesquels ce masque se distingue des autres. Parmi tous ces éléments, les plus impressionnants sont les deux filtres sur les côtés du masque. Les filtres actifs permettent l’expulsion du CO2 et l’incorporation de l’oxygène lors de l’inhalation. Ils indiquent que ce sera prêt à filtrer 95% des particules en suspension dans l’air, y compris le virus COVID-19 également.

Les filtres sont amovible et interchangeable, permettant ainsi au masque d’être réutilisé. On ne sait pas encore comment ou à quelle fréquence ce processus devra être effectué, bien qu’ils proposent d’informer l’utilisateur via une application mobile chaque fois que le changement est nécessaire. D’autre part, il dispose d’une boîte désinfectante pour nettoyer le masque dans son intégralité.

Dans ces filtres, nous trouvons également un microphone et des haut-parleurs. L’idée avec ceci est d’améliorer la communication avec les autres. Le microphone capte ce qui est dit et l’amplifie vers l’extérieur à travers les deux filtres. À cela s’ajoute le fait que le masque est transparent pour faciliter la lecture des lèvres et des gestes, selon Razer.

Enfin, les filtres latéraux Ils intègrent des anneaux LED qui vous permettent de placer des lumières RVB la couleur souhaitée par l’utilisateur. De plus, la nuit, des LED internes éclairent la bouche pour, encore une fois, faciliter la lecture labiale et les gestes.

Sinon, le masque est livré avec un protecteur en silicone sur les côtés pour sceller l’entrée d’air de l’extérieur vers l’intérieur au-delà de celui qui passe à travers les filtres. Il dispose également de bandes auriculaires réglables, à condition que le masque s’adapte mieux au visage et à la taille de chaque utilisateur.

Pour le moment, il n’y a pas grand-chose d’autre sur le masque. Projet Hazel nécessite encore du développement et des certifications avant d’atteindre les utilisateurs. Indépendamment de ce qui arrive au COVID-19, le masque peut avoir un avenir prometteur dans un monde où nous sommes de plus en plus conscients de l’importance de nous protéger de l’air extérieur. Et, aussi extravagant que cela puisse paraître avec ces LED, c’est toujours plus discret que d’autres.

