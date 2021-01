Voici pourquoi vous ne verrez pas les jumeaux Olsen faire un camée de sitcom sur WandaVision

Le réalisateur Matt Shakman a confirmé que les Olsen Twins n’avaient pas de camée dans sa nouvelle sitcom MCU WandaVision. Shakman a également discuté de la question de savoir si les sœurs d’Elizabeth Olsen avaient déjà été envisagées pour un camée. À l’heure actuelle, la plupart des fans inconditionnels de Marvel Cinematic Universe ont vécu l’hommage trippant aux sitcoms classiques dans la première série Disney + et ont une idée de ce à quoi s’attendre pour l’avenir. Cependant, il y a encore beaucoup de questions, et certains fans se demandent: y aura-t-il au moins une référence aux Olsen Twins et Full house dans les prochains épisodes?

Selon Matt Shakman, faire venir les Olsen Twins n’a jamais été une option pour WandaVision. «Pour nous, nous recréions fidèlement le style des spectacles avec authenticité. Il ne s’agissait pas de parodie, d’hommage ou de parodie», explique le réalisateur. « Il s’agissait vraiment de raconter l’histoire de Wanda et Vision. Et donc, pour cette raison, nous nous sommes concentrés sur nos personnages qui sont les meilleurs acteurs pour donner vie à ces personnages, plutôt que d’essayer de trouver un moyen de faire pop Bob Newhart par. » Il y a beaucoup de gens qui envisageraient Full house être une sitcom classique, mais ne vous attendez pas à voir Mary-Kate et Ashley traîner avec leur sœur star du MCU, Elizabeth Olsen WandaVision.

Alors que les jumeaux Olsen ne sont pas là WandaVision, il y a un clin d’œil à Full house en chemin. « J’étais très excité de le faire! » Elizabeth Olsen a déclaré en référence à la Full house référence dans un prochain épisode. « Ils regardent toujours le [Marvel Cinematic Universe films] dans laquelle je suis, ce qui est génial. « Quant à savoir quelle est la référence, ce n’est pas clair pour le moment. Les fans vont devoir garder un œil sur ce que Marvel Studios a fait pour incorporer la série Olsen Twins dans futurs épisodes.

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a également récemment pesé sur le lien du MCU avec Full house, bien qu’il ne l’ait pas compris au départ. Feige parlait de WandaVisionLes hommages et les relations classiques de la sitcom et se sont souvenus: « Les antécédents de Lizzie avec ses sœurs, ce qui ne m’est même pas venu à l’esprit jusqu’à ce que je pense que nous étions dans la salle des écrivains avec des photos de Full house sur le mur, et j’ai dit ‘Oh, c’est vrai.’ « Les sœurs d’Elizabeth Olsen, Mary-Kate et Ashley ont joué le rôle de Michelle Tanner dans Full house de 1987 à 1995, mais n’a pas participé à Netflix Maison plus complète.

Elizabeth Olsen parle du tournage d’un épisode de WandaVision devant un public de studio en direct dans le featurette des coulisses récemment sorti et a parlé de ses sœurs. L’actrice de Wanda Maximoff a déclaré que tourner devant un public lui avait rappelé de visiter le tournage de Full house quand elle était enfant pour surveiller ses sœurs. Elle a dit que l’expérience était « très méta » pour sa propre vie. Les deux premiers épisodes de WandaVision diffusent actuellement exclusivement sur Disney +. Vous pouvez lire le reste de l’interview avec le réalisateur Matt Shakman chez Variety.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming, Fuller House