Voici pourquoi vous ne pouvez pas acheter une PlayStation 5 (et quand vous le pouvez)

Bien que six mois se soient écoulés depuis sa mise sur le marché, La PlayStation 5 reste introuvable. Les stocks mis à disposition périodiquement par les magasins officiels s’épuisent en quelques minutes, incitant de nombreux utilisateurs à se tourner vers des détaillants privés avec des prix exagérés. Une situation qui ne concerne pas seulement la dernière console de salon Sony: il y a aussi du mal à la trouver Xbox Series X et des cartes graphiques PC haut de gamme telles que Nvdia et AMD. Cette situation pourrait perdurer pendant des mois, voire pour l’ensemble de 2021. Le problème de disponibilité est dû au manque de puces, ce qui crée en général un profond déséquilibre dans la production de semi-conducteurs, qui affecte non seulement l’industrie du jeu, mais également sur le plan technologique et automobile.

Les raisons de ce grave problème sont nombreuses, mais elles partent toutes d’un seul facteur: la pandémie. Avec elle, de nombreuses usines ont été contraintes de fermer, tandis que la demande de consoles et d’appareils électroniques a connu une forte augmentation. L’informatisation massive de systèmes tels que les systèmes automobiles a également contribué à accroître le besoin de puces et de semi-conducteurs.

Un autre facteur impactant concerne les entreprises et la production interne de puces: «En 2000, 30 entreprises créaient leurs propres circuits intégrés. Ensuite, elles ont constaté que l’externalisation était moins chère», explique le professeur de l’UCLA. Christopher Tang dans une interview avec The Verge. A tout cela s’ajoutent les effets de la politique commerciale de Donald Trump mise en œuvre contre la Chine.

Là crise des puces cependant, il trouvera une solution: la demande cessera de dépasser l’offre limitée et les choses devraient revenir à la normale dans l’année. Cependant, la situation actuelle représente un important signal d’alarme pour l’avenir. C’est pourquoi plusieurs entreprises ont annoncé des investissements substantiels pour répondre à la demande toujours croissante à l’avenir. Parmi les entreprises qui l’ont dit, il y a TSMC et Intel.

