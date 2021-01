Voici pourquoi Vin Diesel voulait John Cena comme le frère de Dom dans Fast & Furious 9

Depuis sa première apparition en 2001 Le rapide et le furieux, le personnage principal de la franchise, Dominic Toretto, joué par Vin Diesel, s’est imposé comme le mâle uber-alpha du groupe de coureurs casse-cou devenus agents secrets du gouvernement. Il est difficile d’imaginer un personnage aussi dur avec un parent qui pourrait être encore plus dur. Mais dans Fast & Furious 9, nous obtenons exactement cela.

La bande-annonce de F9 promet une telle personne, comme John Cena entre dans la franchise dans le rôle de Jakob, le jeune frère vengeur de Dom. Dans une interview avec EW, Diesel a expliqué pourquoi Cena était l’acteur parfait pour le rôle de Jakob.

« Je me suis senti comme [director]Justin [Lim] fait; le casting de ce personnage pourrait aller d’un million de façons différentes. Et en même temps un personnage très, très, très difficile à lancer. À cause de cela, vous devez suivre votre instinct, vous devez y aller avec votre cœur, et quand j’ai rencontré John, il a coché toutes les cases. Il avait une énergie qui provoquait une sorte de curiosité pour tous les Torettos. Il se sentait juste bien. Et il a fait un travail formidable. «

De la bande-annonce pour F9, il est clair qu’il n’y a pas d’amour perdu entre Dom et Jakob. En fait, la motivation principale de Jakob semble être de tuer Dom par tous les moyens nécessaires, même si cela signifie se ranger du côté du super-terroriste Cipher. Ce type de relation contraste fortement avec le reste de la franchise, qui a toujours souligné l’importance des liens familiaux. Selon Diesel, F9 continuera à approfondir ce thème, tout en faisant la lumière sur le passé mystérieux de Dom.

« La famille est au cœur de Fast & Furious, et la façon dont vous explorez cela et jouez avec elle est ce qui en fait une franchise intéressante. L’un des aspects convaincants de Fast est cette trame de fond à laquelle nous avons été présentés il y a littéralement 20 ans, et qui a toujours eu son manteau d’obscurité. Nous avons toujours voulu en savoir un peu plus sur les origines. Et je pense qu’une franchise doit gagner le droit de revenir en profondeur dans une histoire, et j’espère que Fast & Furious l’a fait juste ça. J’ai l’impression que l’instinct ou le désir d’entrer dans la trame de fond, presque l’histoire d’origine, était quelque chose de convaincant pour tout le monde. «