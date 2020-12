Voici pourquoi Respect Little Mix est à la mode sur Twitter

«Respect Little Mix» a commencé à avoir des tendances en ligne avec plus de 200 000 tweets au total et tout est lié à Columbia Records.

Les fans de Little Mix appellent Columbia Records pour ne pas avoir correctement promu le groupe de filles aux États-Unis et bien plus encore.

Hier (30 novembre), #RespectLittleMix a commencé à devenir tendance en ligne alors que les gens du monde entier se sont rassemblés pour célébrer et défendre Little Mix. Malgré la vente de plus de 50 millions de disques dans le monde, Little Mix a rarement été promu en Amérique et il y a eu de nombreux cas dans sa carrière où il semble que leurs labels les aient échoués en tant que groupe.

Maintenant, les mélangeurs s’associent pour exprimer leurs préoccupations après que Columbia Records n’ait pas fait l’album de Little Mix Confettis disponible à l’achat physiquement aux États-Unis. Dans cet esprit, voici une description détaillée des raisons pour lesquelles les fans de Jade Thirlwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock et Perrie Edwards sont si en colère contre Columbia Records, Syco et leur équipe en général.

Les fans de Little Mix accusent le label américain de «saboter» leurs chances de succès américain. Image: BBC

Les griefs des mixeurs avec Columbia Records et leur ancien label Syco remontent à leur premier album ADN. Le disque a été un succès international instantané, faisant ses débuts au numéro 4 aux États-Unis en 2011. Cependant, bien que Little Mix ait clairement une base de fans américaine active, leurs labels ne leur ont jamais donné le temps de s’établir correctement en Amérique.

En 2014, Little Mix devait faire une tournée en Amérique avec son deuxième album Saluer. Cependant, leur label a annulé leur étape américaine à la dernière minute et a obligé les filles à enregistrer de la nouvelle musique à la place. Au cours des 10 dernières années, Little Mix n’a jamais fait la une des journaux en Amérique, malgré la demande. Ils n’ont pas non plus fait de promo à la télévision américaine depuis 2017.

Et maintenant, il n’y a pas de copies physiques du dernier album de Little Mix Confettis aux Etats-Unis. Tout cela montre que les labels derrière Little Mix ont négligé leurs fans américains et affecté leurs chances de succès en Amérique. Il semble qu’ils se soient plus concentrés sur la réalisation de bénéfices rapides que sur l’aide à Little Mix pour réaliser leurs rêves américains.

En plus de cela, Little Mix a parlé de leurs labels les encourageant à «flirter» avec des «hommes importants» pour se faire jouer à la radio américaine, les forçant à réenregistrer des albums entiers, sans les laisser choisir leurs propres singles. Compte tenu de tout cela, il n’est pas étonnant que #RespectLittleMix soit tendance.

Un fan a tweeté: « Little Mix est dans l’industrie depuis 9 ANS et est sur le point de fêter sa 10e année en 2021. cela seul montre qu’ils sont le plus long et le plus grand groupe de filles de course de notre génération. et le traitement qu’ils MÉRITENT. RESPECTEZ LE PETIT MIX. «

little mix existe dans l’industrie depuis 9 ANS et est sur le point de fêter sa 10e année en 2021. Cela montre à lui seul qu’ils sont le plus long et le plus grand groupe de filles en cours d’exécution de notre génération. alors s’il vous plaît, donnez-leur le respect et le traitement qu’ils méritent. RESPECTEZ LE PETIT MIX pic.twitter.com/YJPPH05eFS – carla (@lmxbreathe) 1 décembre 2020

le fait que ce petit mix ait fait tout cela sans être constamment saboté par leurs propres maisons de disques et leur direction m’étonne vraiment. c’est le travail acharné, le dévouement et le talent pour moi

RESPECTEZ LE PETIT MIX pic.twitter.com/Tnsyr8KxjH – ً (@dearlouvre) 1 décembre 2020

La seule option aux États-Unis pour acheter l’album Confetti le 6 novembre était iTunes … Amazon US / Barnes & Noble n’a jamais été fiable. La date de sortie était toujours le 13 novembre aux États-Unis, jamais le 6 novembre. Maintenant, toutes les pré-commandes en ligne du 13 novembre ont de toute façon été annulées pour les fans américains. Tout un gâchis. RESPECTEZ LE PETIT MIX pic.twitter.com/H6szFEyS9M – LITTLE MIX FUNDS 🇬🇧🇨🇦🇺🇸 (@LM_Funds) 1 décembre 2020

Imaginez que Little Mix n’est pas grand parce qu’il n’a pas fait craquer l’Amérique. Rappelez-vous qu’ils ont joué dans un concert à guichets fermés parce qu’ils s’ennuient. N’est-ce pas impressionnant? RESPECTEZ LE PETIT MIX pic.twitter.com/uegdtOl9El – ivanugh ▽ ⁷ (@jadekookx) 1 décembre 2020

« Je ne travaille pas pour un plaisir sanglant coupable, nous sommes vraiment très talentueux »

RESPECTEZ LE PETIT MIXpic.twitter.com/R8pQMKSQeT – luca vs maturità | mixer cirque🎪 (@vitadafanboy) 1 décembre 2020

allons droit au fait qu’ils voulaient que 4 jeunes femmes FLIRT avec des hommes plus âgés et «importants» pour que leur musique soit diffusée à la radio américaine. ils savent qu’ils ont un pouvoir sur eux dans cette industrie en étant des hommes. c’est dégoutant. pic.twitter.com/v7N8MRD4qp – kaz (@jadememez) 30 novembre 2020

Respectez Little Mix!

