Voici pourquoi Mister Mind n’est pas dans Shazam !: Fury of the Gods

Shazam ! : La fureur des dieux envisage une sortie en 2023 après des années de production et de retards. La suite directe de Shazam ! (2019), le film mettra en vedette Billy Batson de Zachary Levi et Asher Angel, Kalypso et Hespera, ainsi que le reste de sa famille Shazam. Mais, plus tôt dans le premier film, le méchant de DC Comics, Mister Mind, a fait une apparition, laissant entendre qu’il reprendrait le rôle d’antagoniste à l’avenir. Mais, la suite ne mettra pas en vedette le personnage et aura à la place les filles d’Atlas comme principales méchantes. La décision a depuis dérouté une faction de fans espérant que Mister Mind apparaisse dans le film.

Dans une récente séance de questions-réponses sur Instagram, le réalisateur David F. Sandberg a clarifié sa décision de laisser Mister Mind en dehors de la suite. Lorsqu’un fan a demandé pourquoi il avait choisi Kalypso et Hespera au lieu de l’ennemi juré psychique de Shazam, le réalisateur a révélé qu’après plusieurs discussions, il s’est avéré que Mister Mind ferait Fureur des Dieux « trop ​​de film »

Sandberg a écrit:

Au début, nous avons exploré que Mister Mind soit une grande partie de cette histoire, mais cela aurait été trop de film. Même sans lui, nous n’avions pas coupé les choses pour tout mettre dans un seul film.

Dans les bandes dessinées, Mister Mind est l’ennemi juré de Shazam. Le personnage est un ver extraterrestre de deux pouces qui possède une intelligence élevée et des pouvoirs télépathiques. Dans Shazam !, Mister Mind est captif du sorcier Shazam à Rock of Eternity mais s’échappe plus tard lorsque le docteur Sivana attaque le sorcier. Il rend ensuite visite à Sivana dans sa prison et suggère une alliance et son intention d’asservir les Sept Royaumes. Fait intéressant, le réalisateur David F. Sandberg a lui-même exprimé le personnage de CGI dans le film.





L’avenir de Shazam dans l’univers étendu de DC

La suite de Shazam ! a pris forme après plusieurs années de retards de développement et les arrêts supplémentaires dus à la pandémie. Shazam ! : La fureur des dieux‘ La première bande-annonce est sortie au Comic-Con de cette année à San Diego. Le scénario de Shazam a un avenir incertain dans l’univers étendu de DC pour le moment. Outre la suite, le spin-off du film Adam noir devrait également sortir cette année. Poste Fureur des Dieuxle statut de Shazam dans la franchise dépendra de la façon dont Le flash redémarre DCEU et comment le personnage s’intégrera davantage dans le nouveau plan décennal de Warner Bros. Discovery.

Alors que Mister Mind élabore toujours un plan diabolique dans le DCEU, il lui est possible de revenir pour le trio. Il existe une énorme collection d’histoires de DC Comics mettant en vedette Shazam qui peuvent prendre forme dans un format d’action en direct. Et étant donné que Shazam ! est l’une des productions les plus acclamées par la critique de DCEU, le super-héros humoristique enfant-adulte pourrait établir un rapport décent pour l’effondrement de la continuité partagée des personnages de DC Comics.





Shazam ! : La fureur des dieux sortira le 17 mars 2023. La date de sortie du film a été modifiée à plusieurs reprises et sa sortie était prévue en décembre 2022. Mais Warner Bros. de nouvelles stratégies de marketing ont poussé les principales versions de DCEU, y compris Aquaman et le royaume perdu. Outre Levi et Angel, le film verra Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Ian Chen, Meagan Good, Faithe Herman, Grace Fulton et DJ Cotrona reprendre leurs rôles respectifs du premier film tandis que Rachel Zegler, Lucy Liu et Helen Mirren complétera le casting supplémentaire.