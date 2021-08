Voici pourquoi Lilly Wachowski n’est pas revenue pour Matrix: Resurrections

Le quatrième film en La matrice la franchise, La matrice : les résurrections, a récemment confirmé son titre et devrait sortir ce Noël. Warner Bros. a intensifié ses efforts de marketing et la première bande-annonce sera bientôt disponible. The Matrix: Resurrections est la suite directe des années 2003 Révolutions et promet d’être un blockbuster bourré d’action qui satisfera aussi bien les fans inconditionnels que les nouveaux arrivants. Mais depuis son annonce en 2019, les fans se demandent pourquoi Lilly Wachowski, la co-réalisatrice de 1999’s La matrice, n’est pas revenu pour ce quatrième versement.

Après tout, Lilly Wachowski et la sœur Lana ont collaboré sur presque tous leurs projets. Alors pourquoi prendre du recul par rapport à une suite de leur création la plus connue ? Eh bien, Lilly a répondu à la question récemment, tout en faisant de la presse pour son drame Showtime Travail en cours à la tournée estivale virtuelle du TCA. Voici ce qu’elle a dit.

« C’est difficile. Je suis sorti de ma transition et j’étais complètement épuisé parce que nous avions fait Atlas des nuages et L’ascendance de Jupiter, et la première saison de Sens8 dos à dos. Nous en postions un et préparions l’autre en même temps. Donc, vous parlez de plus de trois 100 jours de tournage pour chaque projet, et donc, en sortant et en étant complètement épuisé, mon monde était comme s’effondrer dans une certaine mesure même pendant que j’étais comme, vous savez, craquer de mon oeuf. J’avais donc besoin de ce temps loin de cette industrie. J’avais besoin de me reconnecter avec moi-même en tant qu’artiste et je l’ai fait en retournant à l’école et en peignant et tout. »

On dirait que devoir tourner deux films à gros budget et une série télévisée l’un après l’autre pendant la transition a eu des conséquences néfastes sur la santé mentale du célèbre cinéaste. Il est raisonnable qu’elle veuille prendre un congé et faire autre chose. Comme beaucoup le savent, Lilly est transgenre et s’identifie comme une femme. Lilly est ensuite entrée dans les détails et a révélé qu’il y avait quelques autres raisons personnelles de ne pas faire La matrice 4.

« [Lana] avait eu cette idée pour un autre film Matrix, et nous avons eu cette conversation, et c’était en fait – nous avons commencé à en parler entre [our] papa mourant et [our] maman mourant, à cinq semaines d’intervalle. Et il y avait quelque chose dans l’idée de revenir en arrière et de faire partie de quelque chose que j’avais fait avant qui était expressément peu attrayant. Et, comme, je ne voulais pas avoir traversé ma transition et traversé ce bouleversement massif dans ma vie, le sentiment de perte de ma mère et de mon père, vouloir revenir à quelque chose que j’avais fait avant, et trier de [walk] sur d’anciens chemins que j’avais empruntés, je me sentais émotionnellement insatisfaisant, et vraiment le contraire – comme si j’allais revenir en arrière et vivre dans ces vieilles chaussures, d’une certaine manière. Et je ne voulais pas faire ça. »

À partir de cette déclaration, il est sûr de dire que Lilly est passée de La matrice et n’a pas l’intention de revenir à la franchise. Bien qu’elle ait donné La matrice : les résurrections sa bénédiction et l’a même qualifié de « mieux que l’original ». Lilly est actuellement impliquée dans la série dramatique LGBT de Showtime Travail en cours en tant que producteur et écrivain. Saison 2 de Travail en cours créé le 22 août. De plus, pour être clair, il n’y a pas de rupture entre les frères et sœurs, et selon Lilly, le couple pourrait très bien collaborer à nouveau à l’avenir.

La matrice : les résurrections devrait être diffusée simultanément dans les salles et sur HBO Max le 22 décembre 2021. Une bande-annonce n’a pas encore été publiée mais a été présentée au public à CinemaCon et sera bientôt disponible pour le grand public. La matrice : les résurrections marquera le retour de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith et Lambert Smith des films précédents, avec Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra et Christina Ricci rejoignant le casting . Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

