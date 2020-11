Voici pourquoi les idoles K-Pop à la peau plus foncée portent souvent un maquillage pour le visage plus léger

Issu d’une culture où la peau pâle est considérée comme idéale, les idoles de la K-Pop qui embrassent leurs tons de peau naturellement plus foncés comme EXOde Kai sont célébrés parmi les fans – en particulier les internationaux.

Bien que la peau magnifiquement dorée ressemble NCTde Haechan‘s est parfois capturé dans toute sa splendeur, la plupart du temps, les maquilleurs enlèvent cette lueur.

Souvent, les idoles à la peau bronzée se retrouvent avec un visage pâle qui crée un contraste saisissant avec leur cou. Puisque de nombreux fans se demandent pourquoi les maquilleurs « les salissent » avec ces looks, deux maquilleurs révèlent pourquoi cela se produit.

Dans un épisode de AYOde Commentaire Defenders, Jennyhouse maquilleurs Doy et Dans Ha répondu aux préoccupations des fans.

In Ha a affirmé que la peau plus claire apparaît plus brillante lors de la visualisation des performances, « Lorsque des idoles à la peau claire et à la peau foncée sont ensemble sur l’écran, [the] le membre de la peau foncée ne se démarque pas.«

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Pour que les idoles à la peau bronzée paraissent aussi brillantes que leurs membres plus pâles, ce membre particulier – ou l’entreprise – demande au maquilleur d’alléger le maquillage de leur visage. « Alors, parfois, ils demandent une peau brillante. Ou, parfois, l’entreprise nous le demande.«

Doy a également partagé l’une des méthodes utilisées par les maquilleurs pour obtenir une peau plus lumineuse sur les idoles bronzées.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Bien qu’In Ha ait nié que Jennyhouse ait utilisé la technique, Doy a révélé que certains maquilleurs n’éclairent que le centre du visage. « Des idoles qui veulent vraiment [brightness], fais-le au milieu.«

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Bien que personne ne puisse nier le fait que les idoles aiment DIX-SEPTde Mingyu se démarquent de leur groupe en raison de leur peau bronzée, il est regrettable que les maquilleurs aient pour instruction de la couvrir en «l’éclaircissant».

Bien que beaucoup pensent que les maquilleurs sont à blâmer, ce ne sont pas eux qui sont responsables. Regardez Doy et In Ha résoudre un sujet très débattu ici.