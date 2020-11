Voici pourquoi les fans n’ont pas aimé la première de la saison 17

L’anatomie de Grey est finalement revenu après une longue saison morte, mais certains fans n’étaient pas satisfaits. Ce n’est pas seulement parce qu’Alex Karev (Justin Chambers) est vraiment parti. Les téléspectateurs n’ont pas aimé certains éléments inclus dans leur drame médical préféré cette semaine.

Première de la saison 17 de Grey’s Anatomy s’est attaqué au COVID-19 de front

Quand L’anatomie de Grey ouvert, il était évident que les choses étaient différentes. Miranda Bailey (Chandra Wilson) a salué son mari avec un équipement de protection individuelle (EPI) complet. Ils se tenaient à plus de six pieds l’un de l’autre et tout le monde était habillé en EPI. Ben Warren (Jason George) a amené ses pompiers de Station 19 pour donner un «coup de grâce» aux premiers intervenants du Grey Sloan Memorial Hospital.

Le couple reste séparé à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19), et leurs enfants restent avec la famille élargie, afin qu’ils ne leur transmettent pas le virus. L’épisode entier était très différent de ce que les fans attendent généralement du drame médical bien-aimé. La série tourne généralement autour de la chirurgie, mais pendant la première heure, les médecins ont discuté du protocole COVID-19 et ont écarté tout le monde de six pieds.

Plus tard dans la première de la saison de deux heures, le drame s’est plongé dans les histoires d’amour individuelles. Cependant, aucun personnage ne s’est embrassé ou ne s’est très rapproché sans masque, sauf dans les flashbacks.

Les fans ne veulent pas voir COVID-19 dans leur émission de fiction préférée

«Je suis ennuyé par la façon dont je dois me souvenir de la pandémie en regardant cette émission», a écrit un fan sur Reddit. «Je prends la pandémie au sérieux, mais je viens de perdre deux personnes à cause de cela. Je ne veux pas qu’on me le rappelle pendant que je regarde une émission de fiction. »

De nombreux téléspectateurs n’étaient pas heureux de voir la pandémie mondiale incorporée dans leur série préférée.

«Il frappe trop près de chez nous!» un autre fan a ajouté. « On regarde Grey’s comme une version dramatique de la vie réelle, mais la partie COVID est réelle et c’est difficile pour moi de la regarder.

D’autres fans soulignent qu’ils auraient aimé voir les personnages prendre leur temps pour se rendre au scénario de la pandémie.

«J’aurais aimé au moins qu’ils prennent leur temps pour s’attaquer à la pandémie», a souligné un téléspectateur. «Je n’aime pas la façon dont ils se sont lancés dans le coup.»

D’autres fans de Grey’s Anatomy apprécient l’hommage aux premiers intervenants

«J’aime vraiment ça», a déclaré un fan. «Je suis un travailleur de la santé et cela m’a fait pleurer au début, mais je pense qu’il est important que chaque jour les gens aient une idée de ce qui se passait / se passait dans les hôpitaux. Certaines parties sont dramatiques (comme un club de golf), mais dans l’ensemble de ce que j’ai vu (juste la première heure), c’est étrangement similaire, et j’aime ça.

De nombreux autres fans ajoutent qu’ils aiment voir ce que vivent les travailleurs de la santé.

« Personnellement, je suis content que ça prenne le dessus, donc les gens n’oublient pas », a ajouté un autre spectateur. «La montée en flèche dans ma région est sans fin. Et ce serait bien si peut-être même la moitié décidait de le prendre au sérieux bientôt.

D’autres fans pensent qu’il y a des avantages pour la santé publique à raconter les histoires des travailleurs de la santé. Même si cela touche quelques personnes, certains fans pensent que cela en vaut la peine.