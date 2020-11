Voici pourquoi les astronautes de SpaceX Crew-1 ont choisi Baby Yoda comme indicateur de zéro g

Zero-g Baby Yoda a mis un sourire sur nos visages, et c’était le plan depuis le début.

Quelques minutes après le lancement de la capsule Crew Dragon de SpaceX « Resilience » dimanche 15 novembre, les quatre astronautes à bord ont libéré un passager qui roulait en secret – un petite version en peluche de Baby Yoda , ou «The Child», de la série Disney + Star Wars «The Mandalorian».

Baby Yoda a émergé pour marquer un jalon, montrant au monde que les astronautes du Mission Crew-1 – Le premier vol opérationnel de SpaceX vers la Station spatiale internationale pour la NASA – avait commencé à expérimenter la microgravité lors de leur voyage de 27 heures vers le laboratoire en orbite.

Ces indicateurs à zéro g sont une tradition séculaire pour les missions spatiales avec équipage (et certains non vissés aussi ). Par exemple, la toute première mission d’astronaute de SpaceX, le vol d’essai Demo-2 jusqu’à la station l’été dernier, a utilisé un dinosaure en peluche nommé Tremor . Ce choix a été fait par les fils des deux astronautes à bord, Bob Behnken et Doug Hurley de la NASA.

Les astronautes de l’équipage 1 n’ont pas délégué leur décision de zéro g. Et ils ont choisi Baby Yoda pour la même raison baptisé leur capsule Resilience , a déclaré le commandant de la mission et astronaute de la NASA Mike Hopkins.

«Ce fut une année difficile. Et le fait que… SpaceX et la NASA aient pu préparer notre vaisseau spatial, la fusée prête à partir, tout au long de cette année, tout au long de la pandémie, et tout cela – nous avons été inspirés par les efforts de tout le monde. pour ce faire », a déclaré Hopkins lors d’un conférence de presse de la station spatiale jeudi (19 novembre).

« Et c’est pourquoi nous avons nommé la résilience, et nous espérons que cela mettra un sourire sur les visages des gens, cela leur apportera de l’espoir », a déclaré Hopkins. « Baby Yoda fait la même chose. Je pense que tout le monde, quand tu le vois, il est difficile de ne pas sourire, et donc cela semblait juste approprié. Cela semblait approprié pour notre équipe aussi. Nous aimons nous amuser beaucoup, et nous ont eu beaucoup de plaisir. «

L’ascension de Crew Dragon dans l’espace « était probablement un peu plus rude que celle à laquelle Baby Yoda était habitué, par rapport à ce qu’il chevauche normalement », a ajouté Hopkins en riant.

Hopkins a été rejoint lors de la conférence de presse par un collègue Astronautes de l’équipage 1 Victor Glover et Shannon Walker de la NASA et du japonais Soichi Noguchi, ainsi que Kate Rubins de la NASA, qui vit à bord de la station spatiale depuis fin octobre. (Les deux autres occupants du laboratoire en orbite, les cosmonautes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, n’ont pas participé.)

SpaceX détient un contrat de 2,6 milliards de dollars avec le programme Commercial Crew de la NASA pour effectuer au moins six missions opérationnelles à destination et en provenance de la station à l’aide de Crew Dragon et de la fusée Falcon 9 de la société. Le Crew-1, d’une durée de six mois, est le premier de ces vols sous contrat. (La mission de test Demo-2 n’a duré que deux mois.)

Boeing détient un accord similaire, d’une valeur de 4,2 milliards de dollars, qu’il réalisera avec une capsule appelée CST-100 Starliner . Starliner a un vol spatial à ce jour – une mission d’essai sans équipage au laboratoire en orbite qui a été lancé en décembre 2019. Mais la capsule n’a pas réussi à rencontrer la station comme prévu et doit refaire la mission avec succès avant que les astronautes ne montent à bord. La deuxième tentative devrait décoller en janvier 2021.