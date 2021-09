Voici pourquoi le mode campagne Gran Turismo 7 nécessite une connexion Internet

Comme nous l’avons signalé pour la première fois la semaine dernière, le prochain simulateur de course de Polyphony Digital, Gran Turismo 7, nécessitera une connexion Internet constante lors de la lecture du mode campagne. Cela signifie que vous ne pourrez pas participer à des courses si la prise est débranchée, et maintenant le développeur a expliqué pourquoi c’est dans une nouvelle interview avec Eurogamer. Il est essentiellement conçu pour empêcher la tricherie et économiser la manipulation de données.

Le créateur de la série, Kazunori Yamauchi, a déclaré au site : « L’exigence de connexion en ligne n’est pas spécifique au café en soi. Il poursuit : « La connexion en ligne est requise pour le mode campagne. »

Yamauchi explique au moins que le mode arcade n’aura pas l’exigence en ligne car cela n’affecte pas les données de sauvegarde. Donc, si quelque chose nécessite une sorte de fonctionnalité de sauvegarde dans Gran Turismo 7, vous devrez rester connecté pour y accéder. Pour ceux qui l’ont manqué, le CaRPG sortira sur PlayStation 5 et PS4 le 4 mars 2022.