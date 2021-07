Voici pourquoi le Deadshot de Will Smith n’est pas revenu dans The Suicide Squad

Dans un autre univers pas très éloigné de celui dans lequel nous vivons, le Deadshot de Will Smith aurait pu se trouver La brigade suicide. Cela n’a tout simplement pas fonctionné. Cela vient du producteur du film, Peter Safran, qui révèle qu’il y a eu des discussions pour ramener l’acteur pour le réalisateur James Gunn gardiens de la Galaxie dernière entrée dans la franchise.

La brigade suicide devrait arriver dans les salles et sur HBO Max le mois prochain. Pas tout à fait un redémarrage complet, car plusieurs personnages de Suicide Squad de 2016 sont de retour, et pas tout à fait une suite comme Warner Bros. l’a clairement indiqué, c’est une bête unique. Mais Will Smith est une grande star et il y a eu au moins un moment où il serait revenu en tant que Deadshot pour diriger à nouveau la Task Force X. Voici ce que Peter Safran avait à dire à ce sujet dans une interview récemment publiée.

« Nous en avons discuté. Mais je pense que le testament [Smith] de tout cela était vraiment plus une question d’horaire qu’autre chose. Nous savions que nous devions commencer le tournage en septembre parce que, franchement, nous savions probablement plus tôt que les autres que James allait revenir et faire Guardians. Il était donc très important que nous commencions à tourner lorsque nous avons commencé à tourner et que Will n’était pas disponible, et cela a facilité les choses tout autour. Qu’est-ce que tu vas faire? Il n’est pas disponible. Donc, c’est aussi bien, franchement, d’aider à le séparer du premier film, je pense, d’une plus grande manière. »

Peter Safran a également déclaré que Deadshot « aurait pu être » dans un rôle de leader si les choses s’étaient passées autrement. Au lieu de cela, Idris Elba a été amené en quelque sorte comme remplaçant. À l’origine, il a été annoncé qu’Elba prendrait le relais en tant que Deadshot. Au lieu de cela, certaines modifications ont été apportées au script et Elba joue un personnage entièrement différent, Bloodsport. Cela laisse au moins la porte ouverte à Smith pour revenir à un moment donné dans l’univers du film DC.

Deadshot, aux côtés de Harley Quinn de Margot Robbie, qui revient dans le prochain film, était une grande partie du réalisateur David Ayer Escouade Suicide. Bien que le film n’ait pas été apprécié par la critique, il a connu un énorme succès, rapportant 746 millions de dollars dans le monde. À un moment donné, Warner Bros. développait même un Abattu film solo. Bien que cela semble avoir été abandonné car aucune mise à jour officielle n’a été fournie sur ce front depuis un certain temps.

James Gunn reviendra bientôt dans l’univers cinématographique Marvel alors qu’il va réaliser Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 suivant. Marvel et Disney l’avaient initialement licencié après que de vieux tweets controversés aient refait surface, pour revenir plus tard sur leur décision. Mais cela lui a ouvert la voie pour tenter sa chance au DCEU. Pour cela, il tourne actuellement Pacificateur pour HBO Max. La série servira de spin-off du film se déroulant dans le même univers centré sur le personnage de John Cena du même nom. La brigade suicide devrait arriver dans les salles et sur HBO Max le 6 août. Cette nouvelle avait déjà été rapportée par Comicbook.com.

