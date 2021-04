Voici pourquoi la reine rigolait sur cette photo virale avec le prince Philip

Les hommages au prince Philip ont afflué après sa mort le 9 avril à l’âge de 99 ans.

À travers ces hommages touchants, des histoires sur le duc d’Édimbourg ont circulé sur les médias sociaux, y compris une histoire qui aurait expliqué la trame de fond derrière une photo de la reine Elizabeth II en train de rire alors qu’elle marchait à côté de son mari, qui portait l’uniforme complet.

Sa Majesté la reine et le prince Philip apprécient le spectacle, alors qu’un essaim d’abeilles inquiète avant la revue The Queens Company au château de Windsor. Chris Young – Images PA / Images PA via Getty Images

Sur la photo, on peut voir Philip se tenir à côté de la reine alors qu’elle passe, souriant largement en riant. L’explication qui avait circulé prétend que Philip faisait une farce à la reine en se déguisant en garde du palais, ce qui la fit rire.

Bien que la photo soit réelle, Snopes a démystifié sa trame de fond, expliquant que Philip ne faisait pas de farce.

En réalité, la photo a capturé la reine en train de rire d’un essaim d’abeilles qui a interrompu une cérémonie d’examen des Grenadier Guards au château de Windsor.

La photo a été prise il y a 18 ans lors d’un événement en 2003, a rapporté la BBC. Un photographe nommé Chris Young était le seul photographe sur place à pouvoir capturer ce moment doux mais humoristique devant la caméra. Philip était vêtu d’un uniforme complet pour escorter la reine, car il était le colonel des gardes grenadiers à l’époque. Malheureusement, l’événement a été interrompu par nul autre que … un essaim d’abeilles.

La reine s’est amusée lorsqu’un essaim d’abeilles rivales a affronté l’armée britannique. Images PA via Getty Images

« J’ai eu de la chance », a déclaré Young à la sortie. «J’ai reconnu que c’était un moment humain. Elle riait comme une petite fille et lui aussi riait.

Des invités inquiets regardent un essaim d’abeilles encercler des chaises sur la pelouse du château de Windsor. Chris Young – Images PA / Images PA via Getty Images

Il a poursuivi en ajoutant: «Je pensais que la réaction des deux était assez unique. Certains des invités ne savaient pas s’ils devaient déménager, mais finalement tout le monde a dû battre en retraite.

Heureusement, un apiculteur royal a pu tout arranger avec les abeilles. Le lendemain, les clichés francs pris par Young ont fait la une des journaux en raison du rare «moment humain» capturé.

Un apiculteur en tenue de protection enlève un essaim d’abeilles qui s’est attaché à des sièges réservés aux dignitaires, avant que la reine Elizabeth II n’inspecte la Queen’s Company of the Grenandier Guards au château de Windsor. Chris Young – Images PA / Images PA via Getty Images

La mort de Philip la semaine dernière a captivé le Royaume-Uni et secoué la famille royale. La contributrice royale de NBC News, Camilla Tominey, a déclaré AUJOURD’HUI que la reine était «absolument dévastée» après la mort de son mari.

Le prince Philip et la reine Elizabeth se sont mariés il y a plus de 73 ans le 20 novembre 1947. Les deux se sont rencontrés quand Elizabeth avait 13 ans en 1939 lors d’un voyage en famille où Phillip, un prince grec et danois de 18 ans, a attiré son attention. Peu de temps après, il s’est enrôlé dans la marine, mais cela n’a pas empêché les deux de se courtiser par lettres. À son retour, il a fini par demander au roi George VI la main de sa fille en mariage.

Le couple royal a quatre enfants ensemble: le prince Charles, qui héritera du titre de duc d’Édimbourg de son père, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward. Ils ont également huit petits-enfants, dont le prince Harry et le prince William, ainsi que 10 arrière-petits-enfants.

Harry, qui retournera au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père, a publié une déclaration de gratitude avec sa femme, Meghan, duchesse de Sussex, sur le site Web de leur société de production, Archewell, lisant: «À la mémoire de Son Altesse Royale , le duc d’Édimbourg, 1921-2021. Merci pour votre service… vous nous manquerez beaucoup. »

Le père de Harry, le prince Charles, a également rompu son silence après la mort de son père, publiant samedi une déclaration pour pleurer sa perte.

«Je tenais particulièrement à dire que mon père, pendant les 70 dernières années, je suppose, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine, à ma famille et au pays, mais aussi à l’ensemble du Commonwealth,» le prince du Pays de Galles a déclaré dans un communiqué publié par Clarence House.

« Comme vous pouvez l’imaginer, ma famille et mon père me manquent énormément. C’était une figure très aimée et appréciée et en dehors de toute autre chose, je peux l’imaginer, il serait si profondément touché par le nombre d’autres personnes ici et ailleurs autour du monde et le Commonwealth, qui aussi je pense, partagent notre perte et notre peine. «