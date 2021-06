Voici pourquoi John Krasinski a choisi le réalisateur Jeff Nichols pour A Quiet Place 3

Le public est encore sous le choc des frayeurs murmurées du réalisateur John Krasinski A Quiet Place Part II, mais il n’a pas le temps de se détendre, avec un troisième film de la franchise d’horreur à succès déjà en développement. Le suivi ne sera plus dirigé par Krasinski cependant, avec Boue le réalisateur Jeff Nichols est amené à diriger le projet à sa place. Maintenant, Krasinski a donné un aperçu de la façon dont il continuera à être impliqué dans le prochain épisode et pourquoi il pense que Nichols est le visionnaire parfait pour prendre le relais.

« Vraiment, la seule personne à laquelle j’avais en tête lorsqu’on m’a demandé si je donnerais ça, c’était Jeff. Je pense qu’il est l’un des meilleurs cinéastes, Mud est l’un de mes films préférés, et tellement réel et intime. C’est exactement le genre de peinture que nous je peins avec Un endroit silencieux – des personnages très organiques dont vous tombez amoureux. Il était donc mon premier choix pour cela, et quand il a dit oui, j’étais sur la lune. Je lui ai raconté mon histoire, il est parti et a développé le monde tout seul avec ce point de départ, et je suis tellement ravi. En fait, il est en train de tourner un script maintenant, et j’ai adoré ça. J’ai vraiment adoré et j’ai hâte de le voir tirer sur ce truc. »

Pendant que John Krasinski ne sera pas derrière la caméra, il est toujours celui derrière l’histoire. « C’est moi qui ai eu l’idée. L’histoire du troisième, du troisième volet, c’est quelque chose qui m’est venu », explique-t-il. Le troisième Un endroit silencieux a depuis été décrit comme un spin-off plutôt que comme une suite directe, et sera à nouveau produit par Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller et Krasinski, avec Allyson Seeger à la production exécutive.

La question demeure, l’incursion de Nichols dans le monde de Un endroit silencieux continuer l’histoire de la famille Abbott, ou un nouvel ensemble de personnages sera-t-il introduit, emmenant le public dans une partie encore inexplorée de la post-apocalypse ? Eh bien, Krasinski a joué les choses timidement, mais a taquiné de grands changements pour la franchise en Un endroit calme 3.

« Est-ce que ça va continuer les Abbotts ? Qui sait ! Non, je vais vous dire que c’est… Je suis vraiment excité par le troisième volet parce qu’il va faire quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant. »

Krasinski a poursuivi, laissant entendre qu’il y aurait au moins une continuation de A Quiet Place 2. Soyez prévenu, SPOILERS MAJEURS suivre. « La fin du dernier plan est, maintenant que le monde connaît [the signal that the creatures are vulnerable to], que fera le monde de cette réponse, ou de cette arme ? », a déclaré Krasinski. « Vont-ils en être responsables ou ne seront-ils pas responsables de cela ? » Malheureusement, le public devra attendre 2023 pour le savoir.

Un endroit calme, partie II est maintenant disponible et, tout comme son prédécesseur, a connu un énorme succès à la fois financier et critique. L’histoire reprend à la suite des événements meurtriers du premier film, avec la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe) désormais obligée de faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elles poursuivent leur combat pour la survie en silence. Un endroit calme 3 en attendant, une date de sortie a déjà été donnée au 31 mars 2023. Cela nous vient d’Empire.

