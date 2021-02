Voici pourquoi James Gunn est si excité de regarder le Batman

Le DCEU se prépare pour des projets ambitieux, à partir d’une coupure de quatre heures Justice League de Zack Snyder à la suite de Aquaman, au prochain redémarrage logiciel de James Gunn La brigade suicide. Récemment, Gunn a déclaré que le film DCEU qu’il attend le plus avec impatience est celui de Matt Reeves. Le Batman. Lorsqu’un fan a demandé sur Twitter s’il y avait une raison particulière pour laquelle c’est le film qui l’a le plus excité, James Gunn a exprimé son admiration pour Reeves.

« Oui. @MattreevesLA est l’un des rares réalisateurs dont le talent artistique peut être vu dans chaque film qu’il a réalisé, quelle que soit sa taille. Sa voix personnelle et son humanité n’ont jamais été noyées par les pressions commerciales ou corporatives. »

Avant de monter à bord Le Batman, Reeves était surtout connu pour son redémarrage du Planète des singes franchise comme un drame épique dépeignant une guerre entre l’humanité et les singes super intelligents qu’ils ont créés. Les films ont été félicités pour avoir apporté de la profondeur et de l’humanité à des personnages non humains, ce qui a suscité l’admiration de Gunn. Fait intéressant, lorsque Reeves a précédemment parlé de ce qui l’avait amené à faire un film sur Batman, il a mentionné que c’est l’humanité inhérente du Caped Crusader en tant que personne normale non superpuissante qui l’intéresse.

« Ce n’est pas un super-héros au sens traditionnel du terme. Il a peut-être une cape, mais il ne peut pas voler. Il est comme vous et moi. Mais s’il a un super-pouvoir, c’est la capacité d’endurer. Et pas seulement la capacité mais le genre de contrainte [to do so]. Donc cette idée d’être motivée par votre passé et par les choses que vous ne pouvez pas tout à fait résoudre en vous-même, comme, c’est un personnage très vivant. À moi, pour raconter une version de Batman où, encore une fois, il ne s’agissait pas de savoir comment il est devenu Batman, mais il s’agissait des premiers jours de la façon dont il est Batman et il est si loin d’être parfait et nous le voyons devenir en quelque sorte ce que nous le connaissons tous et le voyons sous un jour nouveau. J’avais l’impression que c’était une façon de faire quelque chose qui n’avait pas été fait et c’était vraiment ce que j’étais ravi de pouvoir faire dans cette itération. «

La remorque pour Le Batman a déjà attiré les fans pour la nouvelle interprétation de Reeves sur la mythologie du chevalier noir. Le film devrait être suivi de deux suites, présentant une foule de méchants de la bande dessinée. Espérons que la trilogie de Reeves restera dans l’histoire du DCEU en tant que suivi digne de l’emblématique de Christopher Nolan Le Chevalier Noir trilogie.

Le Batman, qui devrait se terminer bientôt, est réalisé par Matt Reeves et co-écrit par Reeves et Mattson Tomlin. Le film met en vedette Robert Pattinson comme Bruce Wayne / Batman, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright comme James Gordon, Zoë Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman, Colin Farrell comme Oswald Cobblepot / The Penguin, Paul Dano comme Edward Nashton / The Riddler, John Turturro comme Carmine Falcone et Peter Sarsgaard comme procureur de district Gil Colson. Le Batman devrait sortir en salles le 1er octobre 2021.

Sujets: The Batman, Batman