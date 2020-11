Voici pourquoi certains fans pensent que l’avatar AI d’Aespa Ningning a été inspiré par Lisa de BLACKPINK

divertissement SMprochain groupe de filles aespa a attiré l’attention avant ses débuts pour son concept d’avatar IA. Chaque membre a son propre homologue généré par ordinateur, conçu pour être une version d’intelligence artificielle d’entre eux. Cependant, après le chanteur NingningLe personnage de l’IA a été révélé, de nombreux fans pensent que l’avatar était basé sur une autre star du groupe de filles.

Dans le dernier teaser d’aespa, le chanteur principal présumé et maknae Ningning a montré ses incroyables prouesses vocales. Entraînée pendant quatre ans, elle a déjà participé à plusieurs émissions de survie en chant et aspire à collaborer avec la légende vocale de SM Entertainment. Taeyeon de Génération de filles un jour.

Mais, quand l’avatar de Ningning –æ-Ningning—A été révélé, les fans ont été surpris. La semaine dernière, SM Entertainment a montré HiverSon homologue IA, qui lui ressemblait beaucoup – jusqu’aux cheveux et à la tenue.

Cependant, l’avatar de Ningning ne semble pas du tout avoir beaucoup en commun avec elle d’un point de vue visuel.

Alors que les cheveux de Ningning sont noirs dans ses teasers, æ-Ningning a des cheveux blonds avec des pointes et une frange violettes. En plus de cela, même leurs tenues sont complètement différentes.

Mais si æ-Ningning ne ressemble peut-être pas beaucoup à son homologue de 18 ans dans la vraie vie, certains fans ont remarqué l’avatar. Est-ce que ressemble à une autre idole de groupe de filles: BLACKPINKde Lisa. D’une part, le personnage AI a la frange pleine et épaisse pour laquelle Lisa est connue. Bien que la star de BLACKPINK n’ait jamais eu les cheveux violets ombrés auparavant, elle a montré plusieurs nuances de blond.

Et ce n’est pas tout. Dans son teaser, la tenue de æ-Ningning montre une ressemblance frappante avec la coupe que Lisa portait SBS Gayo Daejun en 2018. Les deux looks sont composés d’un ensemble crop-top et jupe conçu en tissu noir pailleté avec des accents bordeaux et blancs.

Côte à côte, la ressemblance est indéniable!

Bien sûr, étant donné le temps écoulé depuis que Lisa a porté la tenue, la similitude pourrait être une coïncidence complète. Alternativement, le style de l’avatar pourrait également indiquer que Ningning fera ses débuts avec un look ombré avec une frange dans un proche avenir! Regardez le teaser complet de Ningning ici: