Voici pourquoi Bruce Banner n’était plus Smart Hulk dans la scène post-crédit de Shang-Chi

Depuis que Bruce Banner a fait une apparition à la fin de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, les fans de Marvel se sont demandé comment Banner avait retrouvé sa forme humaine après avoir apparemment trouvé un compromis avec Hulk selon lequel ils vivraient en tant que Smart Hulk. Bien qu’il y ait eu de nombreuses théories sur les raisons de cela, y compris des pistes potentielles dans la longue rumeur possible Hulk de la guerre mondiale l’histoire, la conviction que Marvel a récupéré les droits sur Hulk en tant que personnage autonome, et bien sûr la prochaine apparition de Mark Ruffalo dans le Elle-Hulk séries sur Disney +, nous avons enfin une raison officielle pour laquelle c’est Banner et non Smart Hulk qui apparaît dans le Shang-Chi scène de mi-crédits.

Alors que l’objectif principal de Shang-Chi et la légende des dix anneaux est d’amener un nouveau héros dans le merveille mélange, il y a quelques liens avec l’univers Marvel existant jonché tout au long du film, y compris la réapparition de Ben Kingsley en tant que Trevor Slattery, qui a d’abord été vu comme « le mandarin » dans Iron Man 3 avant d’être exposé en tant qu’acteur engagé pour incarner le rôle, et est également apparu dans son propre Marvel One-Shot, Salut le roi, et aussi la première observation de l’Abomination de Tim Roth depuis le 2008 L’incroyable Hulk film, ce qui est plus intéressant pour son prochain rôle dans Elle-Hulk et son lien évident avec le géant vert de Banner. À la fin du film, il est révélé qu’en utilisant les dix anneaux, Shang-Chi a envoyé une balise dans le cosmos, et selon Banner et Captain Marvel, qui apparaît également dans la scène, la question est de savoir ce que c’est. appeler à.

En parlant à Cri d’écran dans une interview exclusive sur Éternels, le co-scénariste Matthew Firpo a mentionné certains membres de l’équipe des Avengers par rapport à ce qu’ils faisaient pendant l’émergence. Avec des notes sur le statut évident d’Iron Man, de Captain America et de Black Widow, il a également mentionné le statut humain actuel de Banner.

« Je pense qu’en termes de chronologie, nous venons de perdre Tony, nous venons de perdre Cap, Natasha est partie, Hulk travaille actuellement sur lui-même, je pense pour se faire humain plutôt que intelligent Hulk, donc je pense que tous les Avengers étaient juste assez occupés , » il a dit.

Alors que Smart Hulk semblait être une résolution pour Bruce Banner et Hulk de coexister lorsque Avengers : Fin de partie introduit le personnage, il n’a pas été précisé que l’état était temporaire, mais là encore, il n’a pas non plus été suggéré qu’il était permanent non plus. Il semble maintenant clair que même s’il était supposé que cette version de Hulk avancerait dans le MCU, Marvel avait toujours eu d’autres projets. On s’attend maintenant à ce que la plupart de ces éléments soient clarifiés davantage dans le Elle-Hulk série, car Ruffalo a un grand rôle à jouer dans la série et a été vu sur le plateau avec les points CGI désormais familiers sur son visage, ce qui signifie que nous verrons probablement le vrai Hulk revenir à un moment donné de la série, espérons-le pour un revanche avec Abomination. Cette histoire est originaire de Screen Rant.

Sujets : Shang-Chi, Hulk