Voici pourquoi Apple abandonne l’iPhone Mini de 5,4 pouces avec la série iPhone 14

27 juillet 2022 10:52:01 IST

Apple n’est qu’à un mois du lancement de l’un des appareils mobiles les plus attendus de 2022 – le Série iPhone 14. Cette année, nous verrons quatre appareils du géant technologique basé à Cupertino. Il y aura un iPhone 14, un iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max. Dans une décision qui a surpris un certain nombre de personnes, Apple ne lancera pas de version mini de l’iPhone 14.

Apple avait introduit le facteur de forme « mini » de l’iPhone de 5,4 pouces avec la gamme d’iPhone 12 en 2020, et bien que l’appareil ait eu de nombreux partisans vocaux et ait été vu favorablement par un certain nombre de critiques notables, il n’a tout simplement pas apporté les chiffres pour Apple . Il est rapidement devenu clair que l’iPhone 12 mini ne se vendait pas aussi bien que le reste de la gamme iPhone 12.

Un rapport des analystes du CIRP à l’époque montrait que l’iPhone 12 mini n’avait représenté que 6% des ventes globales d’iPhone au cours des deux premiers mois. Par rapport à cela, la version standard de l’iPhone 12 représentait 27 % des ventes, suivie de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max à 20 % chacun.

Le rapport a également révélé qu’en dépit de faire partie d’une série phare, ses performances étaient inférieures à celles des modèles plus anciens tels que l’iPhone XR, l’iPhone 11 et l’iPhone SE à petit budget.

L’iPhone 13 a eu une histoire similaire. Malgré une batterie bien meilleure et un écran beaucoup plus lumineux, il a continué à se vendre mal. Une analyse récente du CIRP a montré que l’iPhone 13 ne représentait que 3 % de toutes les ventes d’iPhone. Cela n’était clairement pas de bon augure pour les appareils sur lesquels Apple avait de toute façon la moindre marge bénéficiaire parmi leurs produits phares.

L’une des principales raisons des performances médiocres de l’iPhone 12 Mini et de l’iPhone 13 Mini sur le marché peut être due au fait que les séries phares de l’iPhone sont considérées comme des produits haut de gamme. Les appareils avec des écrans plus petits semblent en quelque sorte moins premium. Ceci, combiné au fait que les appareils d’il y a à peine un an offriraient aux utilisateurs des écrans plus grands et donc « plus premium et meilleurs », a éloigné les gens des deux appareils Mini.

Et pour couronner le tout, toutes les décisions concernant l’iPhone 14 ont été prises alors que les entreprises technologiques étaient confrontées à des pénuries massives de puces, non seulement à cause de la pandémie et des chaînes mondiales perturbées, mais aussi à des demandes disproportionnées. Apple a dû croire que consacrer des capacités de fabrication et d’autres ressources à un appareil qui n’apportait guère de ventes respectables.

Cette année, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro aura un écran de 6,1 pouces tandis que l’iPhone Max et l’iPhone 14 Pro Max auront un écran de 6,7 pouces. Selon toute vraisemblance, il est possible qu’Apple vienne de tuer la série iPhone Mini avec l’iPhone 14. Cela dit, il est également tout à fait possible que ce qui aurait été l’iPhone 14 Mini devienne la prochaine génération d’iPhone SE.

