Voici pourquoi Andy Griffith portait des costumes bon marché et mangeait tout le temps des hot dogs

De nos jours, les drames juridiques sont un centime une douzaine, mais une partie de leur popularité provient d’une série rétro très populaire. Matlock était un drame juridique mystérieux mettant en vedette Andy Griffith qui est toujours aimé à ce jour. L’un des éléments les plus mémorables de la série était le personnage principal et ses excentricités.

Des discours dramatiques dans la salle d’audience aux éléments mystérieux tout au long, Matlock était un vrai bijou. Et le personnage principal, l’avocat acharné mais brillant Ben Matlock, a vraiment fait briller la série.

La star de « Matlock » Ben Matlock pensait que ses honoraires étaient une « aubaine »

Andy Griffith comme Benjamin Matlock | Banque de photos NBCU vi Getty Images

Ben Matlock est allé à Harvard Law et a créé son propre cabinet d’avocats à Atlanta après avoir servi quelques années en tant que défenseur public. Bien que Matlock acceptait occasionnellement du travail bénévole, il facturait principalement 100 000 € à ses clients. Ajusté pour l’inflation, c’est une taxe de près d’un quart de million de dollars. Sa défense pour des frais exorbitants était son dossier judiciaire d’acquittement.

Ses collaborateurs ont défendu les honoraires en disant: «Il est considéré comme une bonne affaire», selon IMDb. Mais même si Matlock n’avait pas peur de faire payer beaucoup d’argent à ses clients, dans sa vie personnelle, il était carrément avare.

Andy Griffith comme Matlock mangeait toujours des hot dogs et portait le même costume

Parfois, les personnes les plus riches de la vie ont les habitudes les moins chères, et c’est assez vrai avec Matlock. Dans l’émission, Matlock mange toujours des hot-dogs et recycle constamment le même costume. L’explication de son comportement vient avec l’aimable autorisation de Griffith reprenant le rôle dans un épisode de 1993 de Diagnostic Meurtre.

Dans l’épisode, les fans apprennent que le Dr Mark Sloan (Dick Van Dyke) a donné à Matlock de mauvais conseils d’investissement dont il ne s’est jamais remis. Le Dr Sloan a convaincu Matlock d’investir 5 000 € (l’équivalent d’environ 34 000 € aujourd’hui) dans l’industrie des bandes 8 pistes.

Lorsque cette décision n’a pas porté ses fruits, Matlock a été contraint d’acheter des costumes bon marché et de manger des chiens pour survivre. Pendant ce temps, Griffith avait personnellement un penchant pour le beurre de cacahuète – pas les hot dogs – pendant le tournage, a rapporté Social Gazette.

Grâce à ses frais juridiques et à son succès futur, Matlock pourrait plus tard se permettre des repas et des vêtements plus raffinés. Mais ce sentiment de frugalité est resté avec lui à la place.

‘Matlock’ a été un succès critique

Andy Griffith et Brynn Thayer | Walt Disney Television via les archives de photos Getty Images

Même des décennies plus tard, Matlock est considéré comme un classique culte grâce à une écriture intelligente et à quelques éléments uniques qui le rendent spécial. Le spectacle a été tourné à Los Angeles mais basé à Atlanta, ce qui en a fait un peu une nouveauté. De plus, le format variait légèrement des autres drames policiers contemporains.

En plus de son costume gris, Matlock conduisait toujours le même type de voiture. Sa Ford Crown Victoria grise rappelait la Ford Galaxie 500 sur laquelle Andy Taylor roulait Le spectacle Andy Griffith. Pourtant, le rôle était assez différent de son ancienne émission et mettait en évidence des thèmes moraux plus sombres sur de nombreux épisodes.

Griffith a intentionnellement essayé de distinguer Matlock d’Andy Taylor. Mais une chose qu’il a réussi avec brio a été de créer deux personnages exceptionnels que les fans n’oublieront pas de sitôt.