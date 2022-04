Voici Péridot, le clone de Pokémon qui vous permet d’élever votre propre animal de compagnie virtuel

Partager

Peridot est un jeu qui combine l’exploration du monde réel avec le soin des créatures.

Après le grand succès de Pokémon GO, Niantic continue d’explorer les possibilités de la réalité augmentée et après avoir récemment publié Pikmin Bloom, il a maintenant introduit un nouveau jeu basé sur cette technologie qui sera disponible très prochainement.

Ce nouveau jeu s’appelle Peridot et il est un clone Pokemon qui vous permet d’élever votre propre animal de compagnie virtuel.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Peridot, le nouveau jeu Niantic

Selon les informations fournies par Niantic, dans ce nouveau titre l’objectif est localiser les créatures magiques péridotsdes animaux vraiment adorables qui dorment depuis des milliers d’années et qui ont besoin de votre aide pour survivre.

Comme dans le cas de Pokémon GO, ces péridots apparaîtront sur la carte au fur et à mesure que vous l’explorerez et vous devrez les capturer et les ajouter à votre collection, même si, dans ce cas, vous devrez également prendre soin d’eux pour qu’ils soient contents et heureux. Pour ce faire, vous devrez nourrissez-les, donnez-leur de l’amour et jouez avec euxentre autres tâches, pour qu’ils atteignent l’âge adulte, ce qui nous rappelle les mythiques Tamagotchis qui ont fait fureur dans les années 90.

Et tout cela sans négliger le mode multijoueur, puisque dans Peridot vous pouvez collaborer avec d’autres joueurs pour rechercher les soi-disant « archétypes péridot »qui sont des créatures uniques qui ressemblent à des animaux « réels » tels que lapins, guépards, dragons ou licornes et élargir les espèces de péridots en réunissant diverses créatures selon leurs archétypes.

On ne connaît toujours pas la date de sortie de Peridot, mais tout semble indiquer que le nouveau jeu Niantic Il arrivera à la fois sur iOS et Android dans les mois à venir.

Pendant ce temps, Niantic a activé une page Web où vous pouvez découvrir tous les détails du jeu et accéder à tous les tests et versions bêta de celui-ci.

