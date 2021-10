Voici où sont les acteurs du réseau social aujourd’hui

Les films sur l’histoire récente peuvent être aléatoires, surtout lorsqu’ils traitent d’un sujet aussi délicat que les médias sociaux. Bien qu’il s’agisse de riches étudiants de l’Ivy League inventant un site Web leur permettant d’évaluer les étudiants, Le réseau social est un succès retentissant qui donne un aperçu de la création de Facebook. Avec Jesse Eisenberg dans le rôle du créateur de Facebook Mark Zuckerberg, Armie Hammer dans les deux jumeaux Winklevoss, Justin Timberlake dans le rôle de Sean Parker, Andrew Garfield dans le rôle d’Eduardo Saverin et bien d’autres, le film se concentre sur les poursuites et la lutte pour le pouvoir qui ont surgi une fois que les gens ont réalisé que Zuckerberg était sur quelque chose de grand.

Réalisé par David Fincher, célèbre pour ses thrillers psychologiques, et écrit par Aaron Sorkin, connu pour ses dialogues intelligents, le film a les téléspectateurs au bord de leurs sièges. Plus d’une décennie plus tard, le film huit fois nominé aux Oscars s’est imposé comme un drame historique acclamé par la critique. Non seulement le film a duré, mais il a également fait progresser la carrière d’acteur de ses stars, leur donnant l’occasion idéale de montrer leur talent. Depuis lors, les stars ont toutes connu des succès divers. Voici où la carrière de chaque acteur les a menés, des films racés adaptés de romans à succès aux films de super-héros.

Jesse Eisenberg est un acteur et un dramaturge

Jesse Eisenberg a joué le célèbre – ou peut-être maintenant tristement célèbre – créateur de Facebook Mark Zuckerberg. Il a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur pour le rôle à la 83e cérémonie des Oscars, mais a perdu contre Colin Firth dans Le discours du roi. Depuis lors, Eisenberg est apparu dans deux films de Woody Allen, À Rome avec amour et Café Société, a joué Lex Luthor dans un Batman contre Superman film, et a écrit et joué dans trois pièces de théâtre; Asunción, Le révisionniste, et Le butin.

Rooney Mara est La fille au tatouage de dragon

Rooney Mara avait un rôle moins important dans Le réseau social, apparaissant comme personnage secondaire Erica Albright. Depuis lors, sa carrière d’actrice a éclaté lorsqu’elle a été choisie pour le rôle principal, Lisbeth Salander, dans l’adaptation cinématographique à succès La fille au tatouage de dragon. Le rôle lui a valu une nomination aux Oscars de la meilleure actrice, ce qui l’a sans aucun doute propulsée au statut de A-list. Depuis lors, elle est apparue dans le célèbre film de Todd Haynes Carole ainsi que le favori de Sundance Une histoire de fantôme.

Andrew Garfield est silencieux et Spiderman

L’acteur britannique et américain a remporté un BAFTA en 2007 pour son rôle dans un film britannique réalisé pour la télévision intitulé Un garçon. Son rôle d’investisseur Eduardo Saverin dans Le réseau social Il l’a véritablement propulsé vers la célébrité, car il travaille pratiquement sans interruption à Hollywood depuis. Andrew Garfield était le Spider-man titulaire dans deux gros budget Homme araignée films et a démontré une gamme incroyable en jouant également dans l’épopée de Martin Scorsese Silence ainsi que le drame de guerre Crête de scie à métaux.

Justin Timberlake a jeté un œil dans le « Mirror »

Justin Timberlake est un musicien à succès depuis ses jours dans le groupe de garçons NSYNC. Il a même eu une carrière solo extrêmement lucrative après avoir quitté le groupe, et avant de basculer vers le métier d’acteur pendant quelques années. Après son rôle bien reçu dans Le réseau social, Timberlake a eu des rôles dans des films comme la comédie Mauvais enseignant avec Cameron Diaz et Jason Segel et a joué aux côtés de Mila Kunis dans Amis avec des avantages. Il s’est ensuite remis à la musique, créant des singles à succès comme « Mirror » et « Suit & Tie » avant de revenir au cinéma, doublant le film d’animation. Trolls. Il a également fait une chanson à succès pour la bande originale du film populaire pour enfants.

Brenda Song est toujours une star de Disney Channel

Chanson de Brenda a fait ses débuts sur Disney Channel, jouant dans des émissions et des téléfilms populaires auprès des enfants. Elle a joué dans Wendy Wu : la guerrière des retrouvailles et avait un rôle principal dans la série La vie de suite de Zack & Cody et ses retombées La vie de suite sur le pont. Après Le réseau social, la chanson a commencé à réserver des rôles plus importants au-delà des tarifs pour enfants, apparaissant dans des séries dramatiques à succès Scandale, comédie décalée Nouvelle fille, et drame médical Pur Génie. Elle a fait un retour sur Disney Channel, doublage dans la série Amphibiens, tout en jouant également dans l’émission résolument adulte Visage de poupée sur Hulu, sur le retour d’une femme à l’amitié féminine après une rupture.

Appelez Armie Hammer par son nom

Armand « Armie » Hammer a joué les deux jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss dans Le réseau social. Les Winklevosse, camarades de classe de Zuckerberg qui l’ont finalement poursuivi en justice, affirmant qu’il avait volé leur idée qui est finalement devenue Facebook, sont actuellement des milliardaires. Après être apparus en tant que jumeaux, Marteau d’armée a joué dans des films dramatiques historiques comme J. Edgar et Sur la base du sexe, qui portait sur la vie de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg. Son rôle le plus acclamé à ce jour, cependant, est dans le film d’amour gay de passage à l’âge adulte Appelez-moi par votre nom, qui mettait en vedette Hammer face au nouveau venu de l’époque, Timothée Chalamet.

Rashida Jones est une star de sitcom

Tandis que Rashida Jones n’avait qu’un petit rôle dans Le réseau social, c’était l’une des rares apparitions dans la carrière cinématographique de la star de la télévision. Jones est surtout connue pour ses rôles de Karen Filippelli dans Le bureau et Ann Perkins dans Parcs et loisirs, deux sitcoms très populaires avec un énorme succès et de nouveaux publics qui les découvrent tout le temps via des services de streaming. Outre ses deux rôles principaux à la télévision, elle est apparue dans des films comme la comédie romantique déchirante Celeste et Jesse pour toujours, face au comédien Andy Samberg. Elle a également co-écrit Histoire de jouets 4, et a produit un film sur l’industrie du travail du sexe pour Netflix intitulé Filles chaudes recherchées.

Dakota Johnson est Cinquante nuances de succès

La fille de deux légendes du cinéma, Don Johnson et Melanie Griffith, Dakota Johnson s’est fait un nom dans l’industrie pour avoir joué dans les adaptations cinématographiques de la trilogie à succès Cinquante nuances de gris. Depuis lors, elle est apparue dans tout, des comédies romantiques comme Comment être célibataire à des drames comme Messe noire et même un remake de thriller Suspiria. Tandis que sa part dans Le réseau social n’était pas sa percée en soi, cela a certainement ouvert des portes dans l’industrie pour avoir un crédit dans le film primé.