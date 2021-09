Voici où se trouvent les acteurs de The Breakfast Club aujourd’hui

John Hughes Le club du petit-déjeuner est tout aussi populaire aujourd’hui qu’il l’était lorsqu’il a honoré le public pour la première fois le 15 février 1985, projeté pendant 45 semaines. Son box-office de près d’un an lui a permis de générer 51 525 171 €, plus de 51 fois son budget de 1 million de dollars. Le club du petit-déjeuner est régulièrement classé par des publications prestigieuses – telles que Empire Magazine et The New York Times – comme l’un des plus grands films de tous les temps. Même Entertainment Weekly l’a classé comme le plus grand film de lycée jamais réalisé. Ce n’est pas surprenant que Le club du petit-déjeuner a été choisi pour être conservé dans le National Film Registry des États-Unis par la Bibliothèque du Congrès en 2016 pour son importance culturelle, historique ou esthétique. Ce succès commercial et critique de Le club du petit-déjeuner est en grande partie dû à la distribution, dont les acteurs alors plus jeunes deviendraient connus sous le nom de « The Brat Pack ».

John Hughes, dont l’ère d’écriture la plus prolifique était dans les années 1980, a réuni le casting parfait pour son scénario magistral sur l’angoisse des adolescents, des problèmes honnêtes et relatables sur la croissance et les stéréotypes du lycée – un sujet que d’innombrables films de lycée copieraient après Le club du petit-déjeunerla popularité de. Ce casting comprenait Anthony Michael Hall, Emilio Estevez, Ally Sheedy, Molly Ringwald, Judd Nelson – un « cerveau et un athlète, et un panier, une princesse et un criminel » – Paul Gleason, John Kapelos et John Hughes dans une camée mémorable. Avec son héritage durable, nous avons décidé de jeter un œil à l’endroit où le casting de Le club du petit-déjeuner est aujourd’hui – plus de 35 ans après sa sortie.

Anthony Michael Hall dans le rôle de Brian Johnson

Anthony Michael Hall est passé d’acteur principal à l’adolescence à acteur de personnage à l’âge adulte. Son visage de bébé a commencé à disparaître au fur et à mesure qu’il devenait un homme fort de 6’1 « . Cela est devenu perceptible pour la première fois dans les années 1990 Edward Scissorhands, dans lequel il a joué le tyran qui parle dur, un rôle à l’opposé de son ancien stéréotype « nerd » du lycée. Bien que John Hughes ait renoncé à Hall en tant qu’ami et collaborateur après avoir rejeté l’un de ses scripts, il n’a eu aucun mal à trouver du travail ailleurs dans des films à succès critique et commercial. Récemment, Hall a joué dans des rouleaux petits mais mémorables dans des films comme Le Chevalier Noir en tant que journaliste Engel, Foxcatcher en tant qu’assistant personnel de John du Pont, Jack, et Machine de guerre en tant que général numéro 2 face au personnage de Brad Pitt, Greg Pulver. Hall apparaîtra dans le suivi de David Gordon Green à son Halloween suite, Halloween tue, sorti le 15 octobre en salles et sur Peacock, et il a trois films en production dont La classe, Avertissement de déclenchement, et Zéro.

Emilio Estevez dans le rôle d’Andrew Clark

Alors qu’il a prospéré en tant qu’adolescent idolâtre, Emilio Estévez élargi ses intérêts créatifs derrière la caméra au lieu d’être uniquement le centre d’intérêt devant elle. Bien qu’il ait dirigé Sagesse en 1986 et Hommes au travail en 1990, Estevez est devenu un réalisateur plus important après le succès de Les puissants canards franchise dans les années 1990, quand il se lassait d’être sous les feux de la rampe, réalisant des films tels que La guerre à la maison en 1996 et Le chemin, dans lequel il a également partagé la vedette avec son père, Martin Sheen. Le film a remporté un succès critique considérable. Bien qu’il ne soit pas la sensation mondiale qu’il était autrefois, Estevez s’est taillé une carrière envieuse, reprenant même son rôle de Gordon Bombay dans Disney + Les puissants canards série, présentant certaines de ses œuvres les plus célèbres à une nouvelle génération. Pour l’avenir, Estevez jouera dans Les puissants canards saison 2 et Guns 3: Alias ​​Billy the Kid – la deuxième suite du Jeunes armes franchise qu’il co-écrira et dirigera également. Appelez cela une troisième rentrée sous les projecteurs hollywoodiens pour l’icône après son Brat Pack et Les puissants canards jours de cinéma.

Ally Sheedy dans le rôle d’Allison Reynolds

Allié Sheedy n’a jamais pris sa retraite d’acteur, contrairement à la croyance populaire. Cependant, le membre de Brat Pack – également un écrivain talentueux qui a écrit la préface de « Don’t You Forget About Me », une anthologie de livres sur les films de John Hughes – a commencé à jouer des rôles plus tridimensionnels dans des films indépendants à petit budget tels que comme Grand art en 1998 – qui a reçu des prix des Independent Spirit Awards, de la Los Angeles Film Critics Association et de la National Society of Film Critics – et La vie en temps de guerre. Grand art s’est inspirée de l’expérience de Sheedy à la Hazelden Foundation – un centre de traitement pour l’alcoolisme et la toxicomanie – en 1985, et de son traitement pour la dépendance aux somnifères dans les années 1990, une raison probable pour laquelle son travail est devenu moins prolifique après les années 1980. Récemment, elle a fait des apparitions en tant que professeur de Scott dans X-Men : Apocalypse et dans la série télévisée SMILF. A l’horizon, Sheedy est en production sur deux films – Pont de Chantilly et femme ivre célibataire.

Molly Ringwald dans le rôle de Claire Standish

Molly Ringwald a quitté Hollywood après avoir été exploitée sexuellement lors d’une audition au cours de laquelle un réalisateur lui a demandé de mettre un collier de chien pour réciter ses lignes. Cela a peut-être influencé sa décision de refuser le rôle de Julia Roberts dans Jolies femmes, un rôle qui aurait continué son règne en tant que chérie de l’industrie. Après avoir quitté l’œil du public, elle a déménagé à Paris, entre autres, et a élevé une famille, découvrant la vie en dehors de l’industrie. Apparaissant dans des films largement indépendants dans les années 1990 et 2000 à son propre rythme dans des rôles plus petits, elle est revenue au rôle principal avec La vie secrète d’un adolescent américain. Elle est également devenue une écrivaine à succès, auteur des livres « Getting the Pretty Back: Friendship, Family, and Finding the Perfect Lipstick in 2010 » et « When It Happens to You: A Novel in Stories » en 2012. Dans un éditorial de 2018 pour The New Yorker, Ringwald a ré-analysé les rôles de sa jeunesse, critiquant Hughes, qui l’a également coupée après avoir rejeté l’un de ses scripts, un geste audacieux étant donné qu’elle était sa muse. Ringwald a écrit sur Le club du petit-déjeuner: « Comme je peux le voir maintenant, Bender harcèle sexuellement Claire tout au long du film. Lorsqu’il ne la sexualise pas, il exprime sa rage contre elle avec un mépris vicieux, la traitant de « pathétique », se moquant d’elle comme de « Queenie ». C’est le rejet qui inspire son vitriol… Il ne s’excuse jamais pour rien, mais, néanmoins, il finit par avoir la fille. » Bien que Ringwald loue toujours le travail de Hughes et chérit sa collaboration avec lui, elle fait des remarques justes sur certains des arcs de personnages problématiques qui n’ont peut-être pas vieilli aussi bien que d’autres. Récemment, elle a eu des rôles récurrents dans Riverdale et La cabine des baisers la franchise. Ringwald apparaîtra dans le court métrage Journée au spa plus tard cette année, et des longs métrages Poursuivi et Montauk en 2022.

Judd Nelson dans le rôle de John Bender

Les rôles se raréfient pour Judd Nelson après Têtes d’air en 1994. À partir de 1999 et 2000 avec la série à succès Soudain Susan et Cabane au bord du lac – un film qui engendrerait une suite et marquerait la résurgence du personnage de méchant de Nelson – il semblerait que Nelson ait adopté une quantité de qualité, en tant qu’invité dans une pléthore d’émissions de télévision telles que Deux hommes et demi et Empire, et jouant le rôle principal dans des films directs pour la plupart peu connus, y compris le film Lifetime de cette année Fille au sous-sol. Cependant, ses apparitions ne sont pas toutes passées sous le radar. L’acteur a joué dans Les Boondock Saints II : Toussaint et Club des garçons milliardaires au cours des 12 dernières années. À l’avenir, Nelson jouera dans Au sud de la rue Hope, Le globe oculaire de Jonni Dingo, La mort et la vie de Johnny G, que Nelson est également en train d’écrire, et Insécurité. Reste à savoir si ceux-ci seront directement numériques.

Paul Gleason comme principal Richard Vernon

Paul Gléason est décédé en 2006 d’un mésothéliome après une illustre carrière avec 149 crédits d’acteur. Son dernier grand rôle était dans L’argent parle en 1995, cependant, il a joué dans de nombreuses émissions populaires telles que Walker, Texas Ranger et Malcolm au milieu, et célèbre parodié son rôle dans Le club du petit-déjeuner dans Pas un autre film pour adolescents en 2001. Il laisse dans le deuil deux filles et un fils, et leur mère, l’actrice Candy Moore. Sa mémoire vivra également dans le public pour toujours, avec Le club du petit-déjeuner et Mourir fort, qui a également été sélectionné pour le National Film Registry par la Bibliothèque du Congrès comme étant « culturellement, historiquement ou esthétiquement » significatif.

John Kapelos comme Carl

Il était « les yeux et les oreilles » de Le club du petit-déjeuner. Jean Kapelos a une carrière prolifique qui se compose de 202 crédits d’acteur. En raison de ses attributs physiques et de son nom, il a joué des Grecs, des Arméniens, des Italiens et des Russes, gagnant la plupart du temps un invité vivant en vedette dans des émissions remarquables telles que Femmes au foyer désespérées et HBO de courte durée mais acclamé par la critique Unité, produit par le duo acclamé des frères Duplass. Plus récemment, le public l’a peut-être remarqué comme Jack Ruby dans la populaire série Netflix L’Académie des Parapluies. Kapelos a trois projets à venir dont Val, La classe, et La patinoire.

John Hughes : le père de Brian

John Hugues était l’un des scénaristes et réalisateurs les plus prolifiques des années 1980 et du début des années 1990. Après Seul à la maison, il s’est concentré sur l’écriture de scénarios et a finalement pris sa retraite du public, déménageant à Chicago en 1994. Faisant rarement la presse après le déménagement, il est devenu une énigme presque JD Salinger-esque, seulement plus productif. Il n’a écrit que cinq films – dont Miracle sur la 34e rue et Flubber, et a fourni l’histoire pour un (Foret Taylor – un scénario non produit réécrit par Kristofor Brown et Seth Rogen) après son déménagement, se concentrant principalement sur les joies d’élever ses enfants, John et James, avec sa femme Nancy. Il est resté avec Nancy jusqu’à sa mort subite d’une insuffisance cardiaque en 2009, qui a créé des ondes de choc à travers Hollywood en raison de sa vaste influence. Il a créé The Brat Pack, il a écrit et réalisé des classiques dont Seize bougies, Le club du petit-déjeuner, Sciences étranges, Jour de congé de Ferris Bueller, Avions, Trains & Automobiles – largement connu comme les prototypes de nombreux sous-genres de la comédie – et il a écrit M. Maman, Les vacances de National Lampoon, et Belle en rose, parmi d’autres comédies influentes. Il a influencé d’innombrables réalisateurs aujourd’hui, dont Judd Apatow et Kevin Smith. En plus de ce qui précède Le club du petit-déjeuner, Jour de congé de Ferris Bueller a également été choisi pour le National Film Registry par la Bibliothèque du Congrès comme étant « culturellement, historiquement ou esthétiquement » significatif. Son héritage se perpétue non seulement à travers son travail et l’amour collectif de sa famille et de l’industrie, mais aussi à travers ses remakes à venir, y compris Le Go de Grisby s’est cassé – un autre script non produit qui sera réécrit par le L’ère glaciaire : la fusion scribe, Jim Hecht, et le Seul à la maison Disney + film.

Sujets : Club des petits déjeuners